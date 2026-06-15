Bei einer Volksabstimmung hat die Schweizer Stimmbevölkerung eine Initiative zur Begrenzung der Einwohnerzahl auf zehn Millionen klar verworfen. Internationale Medien sehen darin einen Entscheid für Stabilität und warnen vor den schwerwiegenden Folgen für die Beziehungen zur EU, die bei einer Annahme eingetreten wären.

Die Schweiz er Stimmbevölkerung hat in einer Volksabstimmung eine Initiative der Schweiz erischen Volkspartei ( SVP ) deutlich abgelehnt, die vorsah, die Einwohnerzahl des Landes auf maximal zehn Millionen Menschen zu begrenzen.

Diese Vorlage, die eine drastische Einschränkung der Einwanderung zum Ziel hatte, war international auf grosses Interesse gestossen. Zahlreiche ausländische Medien werten das Ergebnis als Entscheidung für Stabilität und Offenheit und betonen die erheblichen Risiken, die eine Annahme für die Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union mit sich gebracht hätte. Der Ausgang wird als Erleichterung für den Bundesrat und die Schweizer Wirtschaft gewertet, die stark von qualifizierten ausländischen Arbeitskräften und den bilateralen Verträgen mit der EU abhängt.

Die Initiative war beispiellos, denn noch nie zuvor hatte ein Land versucht, eine Bevölkerungs-Obergrenze per Volksabstimmung festzulegen. Im Falle einer Annahme hätte der Bundesrat als letztes Mittel das Abkommen über die Personenfreizügigkeit kündigen müssen, was aufgrund einer Guillotine-Klausel automatisch das Ende einer Reihe weiterer wichtiger bilateraler Verträge bedeutet hätte. Dies hätte wirtschaftliche Unsicherheit, einen Attraktivitätsverlust für Unternehmen und eine schrittweise Einschränkung des Zugangs zum wichtigsten Exportmarkt der Schweiz, der EU, ausgelöst.

Internationale Medien aus Frankreich, Grossbritannien, Spanien und Deutschland heben hervor, dass eine Infragestellung der Personenfreizügigkeit die Beziehungen zur EU geschwächt und das bevorstehende Abkommenpaket zwischen Bern und Brüssel gefährdet hätte. Das Projekt zur Modernisierung der Beziehungen wird nun das nächste grosse politische Thema und soll im Herbst im Parlament debattiert sowie 2028 einer Volksabstimmung unterzogen werden. Die Ablehnung der Initiative wird daher als wichtiges Signal für die Offenheit und die verlässliche Zusammenarbeit der Schweiz mit Europa interpretiert





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