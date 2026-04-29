Die Europ Assistance Ferienumfrage zeigt, dass Schweizerinnen und Schweizer bei der Wahl ihres Urlaubsziels auf bewährte Optionen setzen, insbesondere das Mittelmeer. Gleichzeitig nimmt die Nutzung von Künstlicher Intelligenz zur Urlaubsplanung zu, und Schweizer Familien sind bereit, überdurchschnittlich viel für ihren Urlaub auszugeben.

Die diesjährige Ferien umfrage von Europ Assistance , dem Tochterunternehmen der Generali, zeigt ein deutliches Bild: Schweiz erinnen und Schweiz er bevorzugen bei der Wahl ihres Urlaub sziels bewährte Optionen.

Die Entscheidung für den idealen Urlaubsort ist eine sorgfältige Abwägung zwischen der Sehnsucht nach Erholung und der realistischen Einschätzung potenzieller Risiken. Mit dem Beginn des Sommers zieht es einen Großteil der Schweizer Bevölkerung traditionell zum Mittelmeer, wo die Verfügbarkeit von Liegestühlen an den Küsten, insbesondere in Regionen wie Ligurien, zunehmend begrenzt ist. Die anhaltende Beliebtheit dieser Destinationen unterstreicht die Bedeutung von Vertrautheit und bewährter Qualität bei der Urlaubsplanung. Die Umfrage, die zwischen dem 27.

Februar und dem 7. April durchgeführt wurde, befragte insgesamt 1000 Personen in der Schweiz, 11.001 Personen innerhalb Europas und 15.000 Personen außerhalb Europas, um ein umfassendes Bild der Reisestimmung zu erhalten. Die Ergebnisse des 25. Ferienbarometers von Europ Assistance belegen ein hohes Maß an Reisebereitschaft in der Schweiz.

Über drei Viertel der Schweizer Bevölkerung planen, auch in diesem Sommer in den Urlaub zu fahren, während mehr als die Hälfte regelmäßig verreist. Bemerkenswert ist, dass 81 Prozent der Befragten überhaupt eine Urlaubsreise in Erwägung ziehen.

Allerdings beeinflussen verschiedene Faktoren die Urlaubsplanung und können die Stimmung dämpfen. Neben den steigenden Kosten, die für viele Familien eine erhebliche Belastung darstellen, spielen auch geopolitische Unsicherheiten wie Kriege und Konflikte eine Rolle. Ein wachsender Trend ist die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Unterstützung bei der Urlaubsplanung. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil derjenigen, die KI bereits für diesen Zweck nutzen, um zehn Prozent erhöht.

Dies deutet auf eine zunehmende Akzeptanz und das Vertrauen in KI-gestützte Tools zur Optimierung der Reiseplanung hin. Etwa ein Fünftel der Schweizerinnen und Schweizer bevorzugt, ihren Urlaub im Inland zu verbringen, während die Mehrheit sich nach einem Auslandsaufenthalt sehnt. Bei denjenigen, die sich für eine Reise ins Ausland entscheiden, dominieren die klassischen Mittelmeerziele. Die Umfrage zeigt auch, dass bestimmte Reiseziele derzeit aufgrund der aktuellen politischen Lage oder Sicherheitsbedenken weniger gefragt sind.

Eine Reise in den Iran kommt für viele Schweizerinnen und Schweizer derzeit nicht in Frage. Auch Reisen nach Afghanistan, Israel, Russland, in die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate werden von einem erheblichen Teil der Bevölkerung ausgeschlossen. Diese Zurückhaltung bei der Wahl bestimmter Destinationen spiegelt die wachsende Sensibilität für potenzielle Risiken und die Priorisierung der Sicherheit bei der Urlaubsplanung wider.

Darüber hinaus zeigt die Umfrage, dass Schweizer Familien bereit sind, für ihren Urlaub einiges auszugeben. Im europäischen Vergleich belegt die Schweiz sogar den ersten Platz, was die Ausgaben für Familienferien betrifft. Im Durchschnitt plant eine Schweizer Familie, im laufenden Jahr 2851 Euro für ihren Sommerurlaub auszugeben. Dieser Betrag liegt deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 1921 Euro und unterstreicht die hohe Bedeutung, die Schweizer Familien dem Urlaub und der gemeinsamen Zeit im Kreise der Familie beimessen.

Die Ergebnisse des Ferienbarometers verdeutlichen somit ein komplexes Bild der Urlaubsplanung in der Schweiz, das von Tradition, Risikobewusstsein, technologischem Fortschritt und finanziellen Möglichkeiten geprägt ist





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