Schweizer Unihockey startet neu, Ehammer jagt Götzis-Sieg, Special Olympics in Zug und FC St. Gallen im Fokus

Nach dem WM-Titel 2025 testet Trainer Oscar Lundin neue Spielerinnen, während Lara Heini über Zukunftspläne spricht. Simon Ehammer will im Hypomeeting Götzis triumphieren, die Special Olympics Summer Games begeistern in Zug, und der FC St. Gallen erlebt erneut Triumph und Drama.

Nach dem atemberaubenden Triumph bei der Unihockey -Weltmeisterschaft 2025 blickt das Schweizer Nationalteam nun auf einen tiefgreifenden Neuanfang. Die überraschenden Rücktritte von Doris Berger und Nina Metzger haben eine Lücke im Kader hinterlassen, die Trainer Oscar Lundin im aktuellen Trainingslager in Schaffhausen mit frischen Talenten schließen möchte.

In den letzten Tagen haben sich über ein Dutzend junge Spielerinnen aus den regionalen Ligen vorgestellt, darunter vieles Nachwuchsgold aus den Bezirken Bern, Zürich und Genf. Lundin prüft nicht nur technische Fertigkeiten, sondern legt auch besonderen Wert auf Teamchemie und mentale Widerstandsfähigkeit. Während die Auswahl noch im Fluss ist, bleibt die erfahrene Rückgratspielerin Lara Heini, 32, ein fester Anker.

Heini, die seit über einem Jahrzehnt Teil des Erfolgsrezeptes ist, spricht im Interview für das Sportmagazin "Sportpanorama" über die vergangenen Monate, die entscheidenden Momente der Weltmeisterschaft und ihre Vision für die kommenden Jahre. Sie betont, dass das Team nicht nur den Titel verteidigen, sondern auch eine neue Generation von Spielerinnen fördern wolle, die das Unihockey in der Schweiz langfristig stark machen. Besonders wichtig sei dabei die Mischung aus Erfahrung und Jugend, die laut Heini die Grundlage für nachhaltigen Erfolg bilde.

Ein weiteres Highlight des Schweizer Sportskalenders ist das legendäre Hypomeeting in Götzis, das am kommenden Wochenende stattfindet. Der Berliner Zehnkämpfer Simon Ehammer, frischgebackener Goldmedaillengewinner der Hallen-Europameisterschaft im März, hat das Ziel, erstmals in Götzis den ersten Platz zu ergattern. Nach seinem triumphalen Auftritt in der Hallen-EM, bei dem er in den Disziplinen 60-Meter-Hürden und Dreisprung brillierte, trainiert Ehammer nun fokussiert an seiner Technik im Kugelstoßen und im 400-Meter-Lauf, um im Zehnkampf das Gesamtpaket zu perfektionieren.

Seine Trainer betonen, dass die feinen Bedingungen auf der österreichischen Leichtathletikanlage Götzis, kombiniert mit der begeisterten Zuschauermenge, ideale Voraussetzungen für ein persönliches Bestleistungsergebnis bieten. Ehammer selbst äußert, dass er die Herausforderung liebt und die Möglichkeit, in Götzis Geschichte zu schreiben, als besonderen Ansporn empfindet. Parallel dazu finden die diesjährigen Special Olympics Summer Games in Zug statt, ein vier Tage dauerndes Sportereignis, das rund 1 600 Athletinnen und Athleten mit kognitiver Beeinträchtigung zusammenbringt.

In 16 unterschiedlichen Sportarten - von Leichtathletik über Schwimmen bis hin zu Rollstuhlbasketball - stehen persönliche Fortschritte, sportliche Höchstleistungen und das Miteinander im Vordergrund. Die Veranstaltung wird von zahlreichen Freiwilligen, lokalen Unternehmen und dem Schweizer Roten Kreuz unterstützt und soll das Bewusstsein für Inklusion im Schweizer Sport weiter stärken. Für viele Teilnehmende bedeutet das Spiel nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch die Chance, neue Freundschaften zu knüpfen und das Selbstvertrauen zu stärken.

Die Abschlusszeremonie endet mit einer feierlichen Parade, bei der alle Athletinnen und Athleten gemeinsam das Zuger Stadtwappen präsentieren. Im Fußballbereich sorgte der FC St. Gallen zuletzt für Aufsehen, als sich Triumph und Drama nahezu gleichzeitig vereinten. Der Traditionsklub aus der Ostschweiz hat in der aktuellen Saison sowohl beeindruckende Siegesserien als auch kritische Phasen durchlebt, die das Clubmanagement an die Schwelle großer Entscheidungen brachten.

Klublegende Werner Zünd, seit über drei Jahrzehnten dem Verein verbunden, erinnert sich in einem exklusiven Interview an die zahlreichen Krisen, die der FC überstehen musste - von finanziellen Engpässen bis hin zu sportlichen Rückschlägen - und betont, wie wichtig die treue Fanbasis und das starke Zusammengehörigkeitsgefühl für das langfristige Überleben des Vereins seien. Zünd sieht in den jüngsten Erfolgen ein Signal, dass der FC wieder auf einem stabilen Fundament steht, warnt jedoch davor, den Erfolgsrausch zu früh zu feiern, und fordert eine nachhaltige Planung, um zukünftige Generationen von Spielern und Unterstützern zu sichern





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