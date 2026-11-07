Schweizer U-20-Eishockey boykottiert Russland-Partie bei WM

Swiss Ice Hockey bestätigt Absage gegen Russland an der U-20-WM im Dezember 2024 in Kanada aufgrund des Ukraine-Konflikts und des CAS-Urteils.

Swiss Ice Hockey hat am Samstagabend eine klare Haltung bezogen und bekannt gegeben, dass die Schweiz er U-20-Nationalmannschaft im Dezember 2024 nicht gegen Russland antreten wird. Das Spiel ist für den 27. Dezember im kanadischen Edmonton und Red Deer angesetzt. Diese Entscheidung trifft auf der Grundlage der jüngsten Entwicklungen im internationalen Eishockey und der anhaltenden geopolitischen Lage.

CAS-Entscheidung löst Boykott aus

Der internationale Sportgerichtshof (CAS) hat kürzlich beschlossen, dass russische Nationalteams wieder an IIHF-Wettbewerben teilnehmen dürfen. Diese Richtlinie hat Swiss Ice Hockey veranlasst, die Situation intensiv zu prüfen. Der Verband hat sich in den vergangenen Tagen umfassend mit den Möglichkeiten der Rückkehr russischer Mannschaften auseinandergesetzt. Die Ablehnung der Begegnung ist eine direkte Reaktion auf diese neue regulatorische Lage.

Also read WM-Auftakt gegen die USA: Schweizer Eishockey-Frauen gehen 0:7 unter

Die IIHF hat bereits die ersten Schritte eingeleitet, um das Urteil des CAS umzusetzen. Swiss Ice Hockey hat diese Entwicklungen sorgfältig beobachtet und erneut bewertet. Der Verwaltungsrat kam zu dem Schluss, dass die aktuelle Situation keine Teilnahme an diesem spezifischen Spiel zulässt. Die Entscheidung betrifft ausschließlich das Duell mit den russischen Junioren.

Gründe und politische Hintergründe

Die Schweiz begründet ihr Vorgehen ausdrücklich mit dem anhaltenden Ukraine-Konflikt und den gegenwärtigen Umwelten im Sport. Der Verband wertet die Rückkehr Russlands in den Sportbetrieb nicht als neutralen Schritt. Vielmehr wird die Situation als politisch und moralisch problematisch eingestuft. Die Schweizer Sportbehörden sehen sich in der Pflicht, ihre Werte zu vertreten.

Advertisement

Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Boykott und einer Absage am gesamten Turnier. Swiss Ice Hockey macht deutlich, dass die Mannschaft weiterhin an der U-20-Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Das Team reist nach Kanada, um gegen alle anderen Nationen anzutreten. Nur das Spiel gegen die russische Auswahl wird ausgefallen sein. Dies zeigt eine differenzierte Haltung des Verbandes.

Konkrete Auswirkungen auf das Turnier

Für die Schweizer Junioren bedeutet dies eine Anpassung des Spielplans. Das Match am 27. Dezember in Kanada entfällt. Alle anderen Partien bleiben bestehen. Die Mannschaft bereitet sich weiterhin auf die Weltmeisterschaft vor. Die Spieler werden im kanadischen Raum trainieren und anlegen. Die Logistik für die Reise nach Edmonton und Red Deer wird fortgeführt.

Bilder eines Duells zwischen Gian-Marco Wetter, Sandro Schmid und russischen Spielern werden an dieser spezifischen Veranstaltung nicht zu sehen sein. Ein solches Aufeinandertreffen gab es zuletzt bei der U-20-WM 2020 in Trinec in Tschechien. Die aktuelle Situation unterscheidet sich jedoch grundlegend von früheren Jahren. Die politischen Rahmenbedingungen haben sich verschärft.

Zukunft und weitere Schritte

Swiss Ice Hockey wird die Entwicklungen weiterhin genau monitorieren. Der Verband behält sich vor, weitere Anpassungen vorzunehmen, falls sich die Lage ändert. Der Fokus liegt weiterhin auf der sportlichen Leistung der Schweizer Mannschaft. Die Abgrenzung zu Russland bleibt jedoch bestehen. Dies ist ein statement der Schweizer Sportpolitik.