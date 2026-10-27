Schweizer Tourismus: Winterwachstum trotz geopolitischer Unsicherheiten

Nach Abschwüngen im Sommer erwarten Ökonomen moderates Wachstum der Logiernächte, wobei der Wintertourismus 2026/27 um 0,9 Prozent zunimmt. Griechenlands Flugverkehr, gestiegene Kerosinpreise und der Rückgang der Asienanreise bleiben Herausforderungen, doch 2027 und 2028 dürften weitere Zuwächse verzeichnen.

Die Schweiz bereitet sich darauf vor, mit dem Wintertourismus wieder in Schwung zu geraten. In den Prognosen von BAK Economics, die am Dienstag veröffentlicht wurden, ist eine Erholung der Logiernächte nach den Abschwüngen des Sommers signifikant eingegangen.

Während die Nachfrage im Sommer 2025 erstmals seit der Covid-19‑Pandemie zurückgegangen ist und die Logiernächte um 0,8 Prozent auf rund 25 Millionen schrumpfen, signalisiert der Winter 2026/27 moderates Wachstum. Die Experten rechnen mit einem Anstieg von 0,9 Prozent, was zu 18,9 Millionen Logiernächten führt. Die Verknappung des internationalen Flugverkehrs, verursacht durch die jüngsten Entwicklungen im Golf und die damit einhergehenden gestiegenen Kerosinpreise, bleibt dabei ein zentrales Hemmnis.

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Globales Wachstum bei Logiernächten prognostiziert

Für den kommenden Sommer 2027 prognostiziert BAK Economics dennoch ein globales Wachstum bei den Logiernächten von 1,3 Prozent. Besonders stark steigt die Nachfrage aus Fernmärkten, vor allem aus Asien, um 3,3 Prozent - allerdings bleibt das Volumen weiterhin unter dem Niveau vor dem Kriegsausbruch. Im Gesamtjahr 2027 insgesamt wird ein Zuwachs von 1,1 Prozent auf 44,2 Millionen Logiernächte erwartet. Damit scheint die Schweiz auf dem Weg, die vom Wintertourismus angekettete Dynamik zu nutzen.

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Ein Blick voraus ins Tourismusjahr 2028 deutet darauf hin, dass die weitere Normalisierung des Flugverkehrs die Nachfrage weiter ankurbeln könnte. Die Prognose für 2028 geht von einem Anstieg der Logiernächte um 1,3 Prozent bis zu 44,8 Millionen aus. Diese Zahlen untermauern die Erwartung, dass der Schweizer Tourismus, trotz der Herausforderungen durch geopolitische Spannungen und höhere Kraftstoffpreise, wieder auf Wachstumskurs setzen wird.

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