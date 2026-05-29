Schweizer Tech-Industrie startet mit leichtem Wachstum ins Jahr 2026 - Unsicherheiten bleiben hoch

Die Schweizer Technologiebranche verzeichnet im ersten Quartal 2026 steigende Aufträge, Umsätze und Exporte. Trotz der positiven Tendenz bleibt die Erholung fragil, da regionale Abschwünge und geopolitische Risiken die Perspektiven trüben. Swissmem warnt vor anhaltenden Herausforderungen durch den Iran-Kreis und Lieferkettenprobleme.

Die Schweizer Tech-Industrie hat sich zum Jahresbeginn etwas besser entwickelt. Auftragseingänge , Umsätze und Exporte lagen im ersten Quartal 2026 über dem Vorjahresniveau. Die Erholung bleibt jedoch fragil und wird nicht von allen Unternehmen gleichermassen getragen.

In der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie sowie verwandten Technologiebranchen stiegen die Umsätze um 3,4 Prozent, wie der Branchenverband Swissmem am Freitag mitteilte. Die Auftragseingänge erhöhten sich um 10,1 Prozent. Die Exporte legten um 1,1 Prozent auf 17 Milliarden Franken zu. Besonders positiv entwickelten sich die Ausfuhren von Mess- und Regeltechnik (+22,6%), von elektrischen Bauelementen (+15,9%) sowie von Maschinen und Apparaten (+4,5%).

Dagegen gingen die Ausfuhren nach Asien um 4,5 Prozent und jene in die USA um 4,2 Prozent zurück. Innerhalb der Branche verzeichneten einige Segmente deutliche Rückgänge, darunter die Exporte von Präzisionsinstrumenten (-6,3%), Investitionsgütern (-4,8%) und speziellen Maschinen (-3,9%). Deutlich zulegen konnten dagegen die Ausfuhren von Schienen-, Strassen- und Luftfahrzeugen (+28,4%), wobei einzelne Grossaufträge eine Rolle spielten. Ebenfalls höher lagen die Exporte von elektrischen Anlagen und Komponenten (+7,2%).

Die Kapazitätsauslastung stabilisierte sich bei 81,6 Prozent und blieb damit unter dem langjährigen Mittel von rund 85 Prozent. Swissmem zeigte sich verhalten optimistisch, verwies angesichts des Iran-Kriegs aber auf anhaltende Risiken für Energiepreise, Lieferketten und die globale Nachfrage. Die Folgen des Krieges, welcher Ende Februar begann, sind in den Zahlen noch nicht vollständig abgebildet. Die Branche rechnet mit einer anhaltenden Unsicherheit, die Investitionen und die Nachfrage bremsen könnte.

Zudem belasten gestiegene Rohstoffpreise und logistische Herausforderungen die Produktionskosten. Insgesamt bleibt die Perspektive für das laufende Jahr vorsichtig, abhängig von der geopolitischen Entwicklung und der Konjunktur in wichtigen Absatzmärkten





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