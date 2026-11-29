Die Elcom bestätigt die Stromversorgungssicherheit im Winter, doch der Solarexpress hinkt hinterher. Nur wenige alpine Solarprojekte werden realisiert, was die Energiepläne beeinträchtigt.

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom bestätigt, dass die Stromversorgungssicherheit in der Schweiz aktuell gewährleistet ist. Trotz dieser Zuversicht ähnelt die aktuelle Diskussion der angespannten Situation im Herbst 2022, als der Ukrainekrieg zu Knappheiten und hohen Preisen für Gas und Strom in ganz Europa führte. Um künftige Engpässe zu vermeiden, hat die Schweiz seit 2022 verschiedene Massnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit umgesetzt.

Solarexpress Verlängerung und Ziele

Ein zentrales Instrument dieser Strategie ist der "Solarexpress", den das Parlament im Herbst 2022 beschloss. Das Ziel war, vergleichsweise unkompliziert grosse Solaranlagen in den Alpen zu bauen, um rasch neue Stromproduktionskapazitäten zu erschliessen. Ursprünglich war das Gesetz bis 2025 befristet, doch da die Umsetzung schleppend vorankam, verlängerte das Parlament den "Solarexpress" im Frühling 2025. Damit konnten Projekte, die bis Ende 2025 öffentlich aufgelegt wurden, beim Bund Förderbeiträge von maximal 60 Prozent der Kosten beantragen.

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Regionale Unterschiede beim Ausbau

Die Umsetzung des Solarexpresss zeigt grosse regionale Disparitäten in der Schweiz. Im Kanton Graubünden schreitet der Bau voran, wobei vier Anlagen bereits im Bau sind und drei weitere rechtskräftige Bewilligungen haben. Auch im Kanton Uri wird eine Anlage errichtet. Im Gegensatz dazu stockt das Projekt in anderen Regionen: Im Kanton Bern blockieren Gerichtsverfahren zwei bewilligte Projekte. Im Wallis erhalten die ersten beiden Anlagen erst im Herbst 2026 die endgültige Baubewilligung, und im Tessin liegen die Projekte weiter zurück.

Hindernisse und Ablehnung von Projekten

Die Mehrheit der alpinen Solaranlagen scheitert nicht primär am Widerstand von Umweltschutzorganisationen, sondern an anderen Faktoren. Knapp 20 Projekte wurden von Gemeindeversammlungen oder Alpgenossenschaften abgelehnt. Ebenso viele Initianten zogen Vorhaben aus technischen, wirtschaftlichen und zeitlichen Gründen zurück, da der Bau in hochalpinem Gelände sehr teuer ist. Projektanten zögern oft, die Anlagen rentabel zu betreiben, selbst wenn eine Bewilligung vorliegt, wie Beispiele in Laax oder Disentis zeigen.

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Rolle der Umweltschutzverbände

Umweltverbände wie Helvetia Nostra, Pro Natura und der Schweizerische Alpenclub SAC kritisieren Projekte in unberührten Gebieten scharf. Rahel Marti von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz betonte, dass Kraftwerke in bereits beanspruchten Gebieten gut integrierbar sind, was zu schnelleren Bewilligungen führte. Anlagen in unbelasteten Regionen stossen jedoch auf grossen Widerstand. Einige Projektanten wiederum kritisieren die schleppende Bearbeitung ihrer Anträge durch die zuständigen Dienststellen, was weitere Verzögerungen verursacht.

Auswirkungen auf die Winterstromversorgung

Die tatsächliche Auswirkung des Solarexpresss auf die Stromversorgung im Winter bleibt hinter den Erwartungen von 2022 zurück. Der Bund rechnet bis 2040 zusätzlich mit 2000 Gigawattstunden Strom aus Wasserkraft und alpinen Solaranlagen. Die im Bau befindlichen und bewilligten Solaranlagen würden bei Vollausbau jedoch nur rund 150 Gigawattstunden beisteuern. Dies entspricht gerade der Deckung des Strombedarfs von etwa 32'000 Haushalten, was die begrenzte Wirksamkeit des Programms unterstreicht.