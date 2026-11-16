Schweizer Stromnetz: Solarüberschüsse belasten Netz und gefährden Versorgungsstabilität

Experten warnen vor Netzüberlastung durch massiven Solarausbau in der Schweiz. Bei 45 TWh Zielsetzung drohen hohe Abregelungsraten und extreme Speicherkosten für die Energieversorgung.

Die Schweiz steht vor einer wachsenden Herausforderung für ihre elektrische Infrastruktur. Der Ausbau der Photovoltaik (PV) führt zunehmend zu gravierenden Versorgungsproblemen, statt diese zu lösen. Tagsüber im Sommer erzeugt die Solartechnologie enorme Strommengen, während abends und im Winter ein massiver Mangel an Produktion herrscht. Diese Diskrepanz belastet das nationale Stromnetz erheblich, obwohl der Ausbau der erneuerbaren Energien politisch weiter vorangetrieben wird.

Stromnetz Stabilität und Netzregelung

Ein stabiles Stromnetz erfordert, dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt exakt so viel Strom produziert wird, wie aktuell nachgefragt wird. Diese Balance zwischen Einspeise- und Ausspeiseleistung ist die Kernaufgabe der Netzregelung. Sie benötigt dafür ausreichend steuerbare Produktionskapazitäten. In der Schweiz übernimmt diese Regulation primär die Speicherwasserkraft. Die Anforderungen an die Netzregelung sind bereits heute hoch, da Erzeugung und Verbrauch schwanken. Zudem verursacht der europäische Stromhandel, an dem die Schweizer Stromwirtschaft intensiv teilnimmt, jedoch noch nicht gleichberechtigt, sich ändernde Stromflüsse. Daher müssen die Leistungen der an der Regelung beteiligten Kraftwerke laufend angepasst werden. Manchmal ist sogar ein Redispatching erforderlich, bei dem die Zusammensetzung der Kraftwerke durch Neuverteilung verändert wird.

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Sommerbelastung durch Solarstrom

Im Sommer fluktuiert die Leistung von Erzeugung und Verbrauch stark, was die Regulation zu einer besonderen Herausforderung macht. Während der diesjährigen Hitzeperiode zeigte sich dies deutlich. Es gab viel Sonnenschein und eine hohe Einspeisung durch Photovoltaik, verbunden mit hohen Verbrauchslasten. Laut den Swiss Energy-Charts erreichte die PV-Einspeisung zusammen mit der Laufkraft zeitweise fast die gesamte Verbrauchslast. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen PV-Ausbaus drohen an sonnigen Tagen tagsüber zunehmend Leistungs- und nicht verwertbare Energieüberschüsse. Um das gesetzlich geforderte Ziel von 45 Terawattstunden (TWh) Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (NEE) im Jahr 2050 zu erreichen, wäre eine installierte PV-Leistung von 40 Gigawatt (GW) nötig. Hinzu kämen noch die Leistungen von Wind-, Biomasse- und anderen Anlagen sowie die Laufkraft.

Abregelung und Speichermangel

Das Ausbaupotenzial der saisonalen Speicherkraft ist begrenzt. Selbst die gesetzlich vorgesehenen Wasserkraftprojekte kommen nicht voran. Obwohl nicht alle PV-Anlagen gleichzeitig produzieren, ergibt sich eine hohe Gesamtproduktionsleistung, die das Netz bei Sonnenschein lange vor 2050 wiederholt überlasten würde. Die Energieperspektiven 2050+ zeigen, dass die Einspeisung dann viel größer als die Verbrauchslast wäre, was zwingend verhindert werden muss. Die wichtigste Maßnahme gegen temporäre Überproduktion ist derzeit deren Verhinderung durch brachiales Abregeln. Gesetzlich erlaubt, schalten Verteilnetzbetreiber Produktionsanlagen unentgeltlich ab. Dies gilt als Indiz dafür, dass die Vorgabe von 45 TWh NEE unsinnig und nicht durchdacht ist. Der Staat fördert den massiven Ausbau, dessen Leistung zulasten der Besitzer netzdienlich auf 70 % des installierten Werts reduziert wird. Heute darf der Energieertrag nur um 3 % sinken, doch ist absehbar, dass die Abschaltquote mit zunehmendem Solarstrom steigen wird. Dieser Prozess ist selbstverstärkend: Die abgeregelte Energie fehlt beim 45-TWh-Ziel. Um dem Gesetz gerecht zu werden, müsste folglich noch mehr Überschussleistung produzierende PV installiert werden.

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Speicherkosten und zukünftige Projekte

Für den saisonalen Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch reicht dies bereits heute nicht aus. Der Markt für Verbrauchsanpassungen steht erst am Anfang. Der Export von Sommerüberschüssen wird schwieriger, da ganz Europa die Photovoltaik ausbaut. Flexibilitäten mindern die Überschussproblematik, können sie aber nicht aus der Welt schaffen. Sie sind auch zur Deckung der abends und nachts fehlenden PV-Erzeugung gefragt. Die Tagesspeicherung durch Batterien und Pumpspeicherwerke steht daher im Vordergrund. Der Investitionsaufwand dafür ist beträchtlich. Die Stromtageswerte zur Jahresmitte 2026 zeigen dies exemplarisch. Dann produzierte die PV gemäß den Swiss Energy-Charts täglich zwischen 40 und 57 GWh. Davon konnte jeweils nur etwa die Hälfte im Netz verwendet werden. Zur Einlagerung der nicht genutzten, überschüssigen PV-Erzeugung wären meist über 20 GWh Tagesspeicher nötig gewesen.

Umfang der notwendigen Batteriekapazität

Allein um 20 GWh in Batterien zu speichern, bräuchte es 2 Millionen Haushaltbatterien üblicher Größe zu je 10 kWh oder etwa 270.000 Autobatterien zu 75 kWh Speicherkapazität. In Zukunft würden noch viel mehr benötigt. Soweit diese Kapazitäten nicht direkt den Besitzern der PV-Anlagen und der Elektroautos dienen, stellt sich die Frage, wer sie netzdienlich installiert. Der eingeschlagene Weg der PV-dominierten Stromversorgung ohne Atomenergie wird sich eher früher als später als nicht gangbar erweisen. Zum Vergleich: Das größte Pumpspeicherkraftwerk, Linth-Limmern, hat eine Speicherkapazität von 33 GWh. Sein Oberbecken, der Muttsee, ist in 33 Stunden leer.