Schweizer Stimmbevölkerung stimmt über Bevölkerungszunahme-Initiative ab

Die Schweizer Stimmbevölkerung wird am 14. Juni über eine Initiative abstimmen, die die Bevölkerung auf 10 Millionen begrenzt vorsieht. Die Initiative wurde von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) eingebracht. Sollte die Mehrheit zustimmen, müsste die Regierung Massnahmen ergreifen, um die Zuwanderung zu reduzieren, was möglicherweise zu einem generellen Einwanderungsstopp führt.

Die Schweizer Stimmbevölkerung wird am 14. Juni über eine Initiative abstimmen, die die Bevölkerung auf 10 Millionen begrenzt vorsieht. Die Initiative wurde von der Schweizerischen Volkspartei ( SVP ) eingebracht.

Sollte die Mehrheit zustimmen, müsste die Regierung Massnahmen ergreifen, um die Zuwanderung zu reduzieren, was möglicherweise zu einem generellen Einwanderungsstopp führt. Die Schweiz liegt bereits nahe an der vorgeschlagenen Grenze, mit rund 9,1 Millionen Einwohnern im vergangenen Jahr. Die Initiative wurde begründet mit dem Schutz des Schweizer Lebensstils und der Umwelt vor übermässiger menschlicher Belastung. Gegner warnen vor einem Mangel an Fachkräften, wirtschaftlichen Nachteilen und einer Verschlechterung der Beziehungen zur Europäischen Union





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