Schweizer Start-up entwickelt intelligentes Pflaster für die Schwangerschaftsvorsorge

Das EPFL-Spin-off MoleSense arbeitet an einem smarten Pflaster, das mittels kontinuierlicher Schweißanalyse Risikoschwangerschaften frühzeitig erkennt und die medizinische Überwachung revolutioniert.

Ein technologischer Durchbruch aus der Schweiz verspricht, die Schwangerschaft süberwachung grundlegend zu verändern. Das EPFL -Spin-off MoleSense mit Sitz in Lausanne arbeitet an einer Innovation, die das Potenzial hat, das Risikomanagement in der Pränatalmedizin zu revolutionieren. Im Zentrum der Entwicklung steht ein intelligentes Pflaster, das darauf ausgelegt ist, kontinuierlich lebenswichtige Biomarker direkt aus dem menschlichen Schweiß zu analysieren.

Lange Zeit wurde der Schweiß als bloßes Abfallprodukt des Körpers betrachtet, doch moderne wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass er eine wahre Goldgrube an gesundheitsrelevanten Informationen darstellt. Das Pflaster nutzt hochentwickelte Mikrofluidik-Systeme, um kleinste Mengen an Schweiß durch mikroskopische Kanäle zu den integrierten Sensoren zu leiten. Dort angekommen, erkennen spezialisierte Sensoren spezifische Moleküle, darunter wichtige Hormone oder Entzündungsmarker, die auf den physiologischen Zustand der Schwangeren hinweisen. Die medizinische Bedeutung dieser Technologie liegt vor allem in der präventiven Früherkennung. Schwangerschaften, die heute als risikoreich eingestuft werden, erfordern ein engmaschiges Netz an Arztbesuchen und stationären Kontrollen, was für die Betroffenen oft mit erheblichem Stress verbunden ist. Das System von MoleSense könnte diesen Prozess drastisch vereinfachen, indem es eine kontinuierliche Überwachung in Echtzeit ermöglicht. Sobald die Sensoren Signale registrieren, werden diese ausgewertet und geben Aufschluss über potenzielle Veränderungen im Körper, lange bevor die ersten physischen Symptome oder Komplikationen für die Mutter oder das Kind spürbar werden. Dieser Ansatz der datengestützten Gesundheitsüberwachung reduziert nicht nur den bürokratischen und zeitlichen Aufwand in der Klinik, sondern erhöht auch die Sicherheit durch eine lückenlose Überwachung der Vitalparameter. Derzeit befindet sich das Projekt in einer entscheidenden Phase. Gemeinsam mit medizinischen Experten in Lausanne wird das smarte Pflaster in intensiven Tests auf seine Alltagstauglichkeit und den Tragekomfort überprüft, damit es sich unauffällig in das Leben werdender Mütter integrieren lässt. Nach der erfolgreichen Optimierung des Tragegefühls steht die großflächige klinische Validierung an, um die medizinische Zuverlässigkeit und Präzision der Messwerte zweifelsfrei zu bestätigen. Das Ziel des Lausanner Teams ist ambitioniert: Bis zum Jahr 2029 soll das Produkt die Marktreife erlangen und als Standardwerkzeug in der modernen Gynäkologie und Geburtshilfe etabliert werden. Mit dieser Entwicklung unterstreicht die Schweiz einmal mehr ihre führende Rolle in der Medizintechnik und bei der digitalen Transformation des Gesundheitswesens





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