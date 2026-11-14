Schweizer Sport-Highlights: Rekorde, Erfolge und neue Ziele im Überblick

Von Europarekorden bis WM-Qualifikation: Die wichtigsten Ergebnisse und Ankündigungen im Schweizer Spitzensport 2026 und 2027.

Die Schweizer Sportlandschaft präsentierte sich in der aktuellen Saison von ihrer besten Seite. Von neuen Europarekorden bis hin zur historischen Qualifikation für eine Weltmeisterschaft dominierten Schweizer Athleten die internationale Bühne. Diese Übersicht fasst die zentralen Erfolge und strategischen Wechsel zusammen, die den aktuellen Sportkalender prägen.

Wassersport- und Radsport-Rekorde in Lausanne

Noè Ponti sicherte sich an den Kurzbahn-Schweizermeisterschaften in Lausanne mit einem historischen Erfolg einen festen Platz in der Geschichte des Schweizer Sports. Über 200 Meter Schmetterling schwamm der 25-jährige Tessiner in 1:48,56 Minuten und brach damit den seit Langem bestehenden Europarekord. Der bestehende Rekord des Italieners Alberto Razzetti wurde dabei um präzise acht Hundertstelsekunden unterboten. Zugleich verbesserte Ponti seinen eigenen Schweizer Landesrekord signifikant. Zusätzlich sorgte Antoine Viquerat für weitere nationale Rekorde, indem er das Rennen über 50 Meter Brust gewann. Roman Mityukov krönte seine Leistungen im Rücken-Schwimmen mit dem Sieg über 100 Meter und holte sich dabei seinen dritten Meistertitel bei diesen nationalen Meisterschaften.

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Im Radsport setzte Velostar Marlen Reusser bei der Europameisterschaft in Slowenien ein weiteres Ausrufezeichen. Die 35-jährige Zeitfahrspezialistin gewann das Gold und sicherte sich damit bereits ihren fünften Titel bei diesen Meisterschaften. Sie dominierte die 22 Kilometer lange Strecke und setzte sich mit einem klaren Vorsprung von 23 Sekunden durch. Auf den weiteren Podiumsplätzen folgten die Niederländerin Demi Vollering auf Platz zwei und die Französin Juliette Berthet auf Platz drei. Dieser Sieg unterstreicht die anhaltende Dominanz des Schweizer Teams im internationalen Zeitfahren.

Erfolg und Enttäuschung im Curling und Leichtathletik

Das neuformierte Schweizer Curling-Team um Skip Alina Pätz stand im Finale der Europameisterschaft, wo jedoch keine Goldmedaille gefeiert werden konnte. Das Team, zu dem zusätzlich Selina Witschonke, Stefanie Berset und Renée Frigo gehörten, unterlag im Endkampf den schwedischen Gegnerinnen deutlich mit 2:7. Im entscheidenden siebten End gaben die Schweizerinnen auf, was einen bitteren Abschluss für die Mannschaft bedeutete. Nach sieben Spielen und sechs Siegen verpassten Pätz und ihre Mitspielerinnen den Titelgewinn knapp, was als schmerzliche Niederlage in der Medaillenchance gewertet wurde.

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Im Bereich der Leichtathletik fokussiert sich der Schweizer Star Simon Ehammer vollständig auf den Weitsprung für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Der Sportler verzichtet bewusst auf einen Doppelstart, der auch den Zehnkampf umfasst, da der Trainingszeitplan eine solche Belastung nicht zulässt. Sein primäres Ziel ist es, die erste olympische Medaille für die Schweizer Leichtathletik seit dem Jahr 1988 zu erringen. Trotz dieser strategischen Entscheidung zeigt Ehammer Emotionen bezüglich seiner Leidenschaft für den Zehnkampf. Gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) gab er zu bedenken, dass sein Leichtathletik-Herz blute. Er äußerte den Wunsch, in Los Angeles Geschichte mit einem Doppelstart schreiben zu können, musste diese Pläne jedoch aufgrund der realen Zeitpläne begraben.

Personalien bei Audi Sport und Eislauf-Ikonen

Bei Audi in der Formel 1 vollzieht sich ein wesentlicher Personalwechsel. Das langjährige Teammitglied Beat Zehnder verlässt den deutschen Rennstall Ende Dezember 2026. Der 60-jährige Manager kündigte diese Entwicklung im Vorfeld des Rennens in Mexiko an, welches im Zuge einer allgemeinen Umstrukturierung beim Unternehmen stattfindet. Zehnder ist eine historische Figur für den Sauber-Konzern, zu dem er bereits 1988 stieß. Kurz nach dem offiziellen Einstieg in die Formel 1 im Jahr 1993 übernahm er die Rolle des Teammanagers. In seiner langen Karriere war er an insgesamt 601 Grand-Prix-Rennen in Serie beteiligt. Zuletzt fungierte er als Director of Signature Programs and Operations. Audi hatte in der aktuellen Saison das Schweizer Sauber-Team übernommen, wobei die Motoren in Neuburg an der Donau und die Chassis in Hinwil in der Schweiz gefertigt werden.

Im Eiskunstlauf gibt es wichtige Neuigkeiten für die kommende Saison. Die US-Amerikanerin und Olympiasiegerin Alysa Liu tritt erstmals 2027 bei der internationalen Eisshow Art on Ice auf. Die Veranstaltung findet zwischen dem 4. und 13. Februar in den Schweizer Städten Fribourg, Davos und Zürich statt. Die 21-jährige Liu gewann 2025 die Weltmeisterschaft und sicherte sich bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Milano Cortina die Goldmedaille. Aufgrund ihrer Erfolge hat sie eine immense Präsenz in der Popkultur entwickelt, mit Auftritten auf der Met Gala und den American Music Awards sowie Mode-Shootings für die Vogue. Mit mehr als 8 Millionen Followern ist sie zu einer internationalen Ikone geworden. Liu nimmt derzeit eine Wettkampfpause ein und wird die Saison 2026/27 nicht im Wettkampfbetrieb bestreiten. Neben ihr treten weitere Stars auf, darunter die Eistanz-Olympiasieger Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron, die Paarlauf-Weltmeister Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin sowie der Schweizer Europameister Lukas Britschgi.

Ski-Teams und Volleyball-Historie

Die Schweizer Skisprung- und Abfahrtsverbände stellen ihre Aufgebote für den Weltcup-Auftakt zusammen. Bei den Frauen starten unter anderem Camille Rast, Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Sue Piller, Corinne Suter, Dania Allenbach, Simone Wild, Stefanie Grob, Shaienne Zehnder und Sina Fausch. Die Männer werden von Star-Abfahrer Marco Odermatt angeführt, der mit Loïc Meillard, Thomas Tumler, Luca Aerni, Lenz Hächler, Fadri Janutin, Giuliano Fux und Gino Caviezel an den Start geht. Parallel dazu gibt es strategische Ankündigungen von Mikaela Shifrin. Die Slalom-Olympiasiegerin plant, sich in der kommenden Saison stärker auf Riesenslalom und Super-G zu konzentrieren. Die 31-jährige US-Amerikanerin beschrieb die kommende Saison als eine Art "Erkundung", betonte aber, dass sie nicht weniger engagiert sei. Den Slalom beherrscht sie seit Jahren und gewann diese Disziplin im Weltcup bereits neunmal. Ihren ersten Slalom-Start in der neuen Saison plant sie am 29. November in Killington in den USA, nachdem die Saison für die Frauen am 24. Oktober mit einem Riesenslalom in Sölden begann.

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Im Ballsport schrieb das Schweizer Volleyballnationalteam Geschichte. Das Team, das unter der Leitung von Headcoach Lauren Bertolacci steht, qualifizierte sich als erste Mannschaft in der Geschichte des Schweizer Volleyballs für eine Weltmeisterschaft. Dieser Meilenstein öffnet die Tür zur Teilnahme an der WM 2027. Diese wird Ende August in den Vereinigten Staaten und Kanada ausgetragen. Der Erfolg markiert einen neuen Höchststand für den Schweizer Volleyball auf der internationalen Bühne und unterstreicht den kontinuierlichen Aufstieg der Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren.