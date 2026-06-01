Schweizer Spielplätze: Neue Risikofaktoren und Sanierungen

Die Schweizer Behörden zählen vor April rund 200 sanierungsbedürftige Kinderspielplätze auf ehemaligen Industrie-, Ablagerungs- oder Unfallstandorten. Neuere Risikofaktoren rücken Spielplätze in den Fokus. Früher wurde Asche aus Kohle- oder Holzheizungen oft in Gärten verteilt. So konnten sich Schwermetalle im Boden ansammeln. Auch teerhaltige Eisenbahnschwellen können Böden belasten. Grund ist, dass auf Spielplätzen Kinder mit belasteten Böden in Kontakt kommen könnten. Besonders Blei gilt als riskant, weil es die Hirnentwicklung schädigen kann.

Die Schweiz er Behörden zählen vor April rund 200 sanierungsbedürftige Kinder spielplätze auf ehemaligen Industrie-, Ablagerungs- oder Unfallstandorten. Neuere Risikofaktoren rücken Spielplätze in den Fokus. Früher wurde Asche aus Kohle- oder Holzheizungen oft in Gärten verteilt.

So konnten sich Schwermetalle im Boden ansammeln. Auch teerhaltige Eisenbahnschwellen können Böden belasten. Grund ist, dass auf Spielplätzen Kinder mit belasteten Böden in Kontakt kommen könnten. Besonders Blei gilt als riskant, weil es die Hirnentwicklung schädigen kann.

Die Kantone sollen die Gemeinden auffordern, Listen ihrer öffentlichen Spielplätze zu erstellen. Danach entscheiden die Kantone, wo weitere Untersuchungen nötig sind. Bei einer Prüfung wird zuerst mit einem Handbohrstock Boden entnommen. Muss saniert werden, werden meist die obersten 20 bis 30 Zentimeter entfernt.

Erste Fälle gibt es bereits in Reconvilier BE und in Bern. In Bern soll der Spielplatz Alte Gärtnerei saniert werden, weil dort Bleigrenzwerte überschritten wurden. Die Sanierung kostet rund 600'000 Franken. Für Eltern bleibt vorerst unklar, welche Spielplätze betroffen sind.

Neuere Anlagen aus den vergangenen 30 bis 40 Jahren gelten als weniger gefährdet. Höher ist das Risiko auf früheren Industrieflächen oder in älteren Wohngebieten, in denen früher Asche ausgetragen wurde





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