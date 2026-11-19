Die Skisaison 2026/27 hat in der Schweiz begonnen. Viele Bergbahnen in den Alpen starten den Betrieb, während andere Orte noch im November folgen.

Die Wintersportsaison 2026/27 hat ihre definitive Eröffnung in den Schweizer Bergen markiert. Zahlreiche Skigebiete in den Alpen haben den Betrieb bereits aufgenommen oder folgen in den kommenden Wochen diesem Beispiel.

Frühe Eröffnung im Hochgebirge und Gletscher

Die ersten Skifahrer und Snowboardfahrer konnten ihre Pioniertaten bereits an den höchsten Punkten der Region vollziehen. Besonders in hoch gelegenen Skigebieten bieten die Naturbedingungen bereits jetzt stabile Voraussetzungen für den Wintersport. Auch abseits der klassischen Gletscherregionen haben einige Bergbahnen ihre Tore für die Gäste geöffnet.

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Im Walliser Ort Saas-Fee lief die Wintersaison offiziell seit dem 31. Oktober an. Laut Informationen von Saastal Tourismus stehen den Besuchern derzeit rund 30 Pistenkilometer zur Verfügung. Neben den Pisten auf den Gletschern sind auch die Abfahrten bis Morenia für die Öffentlichkeit freigegeben.

Auch das bekannte Skigebiet Zermatt in der Schweiz ist bereits in die aktive Wintersaison gestartet. Dort können Urlauber die infrastrukturstarke Region nutzen, um die ersten Wintererlebnisse zu sammeln.

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Weekend-Betrieb und spezifische Saisonstart-Daten

In Verbier und auf dem Schilthorn haben die Bergbahnen zunächst einen Wochenendbetrieb aufgenommen. Diese Strategie ermöglicht es den Betreibern, die Schneeverhältnisse vor Ort genau zu beobachten und die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, bevor der Vollbetrieb startet.

In Andermatt war der Saisonauftakt am Gemsstock für den 14. November angesetzt. Diese Planung zeigt, dass viele Regionen im Kanton Uri den Start des Winterschutzes sorgfältig terminieren, um eine hohe Qualität der Pistenoberfläche zu garantieren.

Die Skigebiete Engelberg-Titlis im Kanton Obwalden und auf dem Glacier 3000 haben die Saison ebenfalls bereits eröffnet. Die Nutzung dieser hochgelegenen Gebiete bietet Besuchern eine zuverlässige Alternative zu tiefer gelegenen, noch schneearmen Regionen.

Chronologie der Öffnungen im November

In Davos soll auf der Parsenn ab dem 20. November nach dem bisherigen Wochenendbetrieb der tägliche Skibetrieb beginnen. Diese Erweiterung des Angebots ist ein wichtiger Indikator für die allmähliche Normalisierung des Tourismus in der Region Graubünden.

Am 21. November ist die Saisoneröffnung am Corvatsch im Engadin geplant. Dieser Tag markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für den Skitourismus in der Ostschweiz und bietet den ersten Winternachrichten zufolge stabile Bedingungen.

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Am 26. November soll es auch im grenzüberschreitenden Skigebiet Samnaun-Ischgl losgehen. Die Öffnung dieses Netzwerks verbindet die Schweizer und österreichische Seite, was den Reiseangeboten eine zusätzliche Attraktivität verleiht.

Laax, Arosa und Adelboden folgen im Spätherbst

In Laax ist der Saisonauftakt für den 28. November geplant. Die Stadt im Kanton Graubünden bereitet sich intensiv auf die Ankunft der ersten Wintertouristen vor, um ein modernes und sicheres Erlebnis zu bieten.

In Arosa Lenzerheide soll am selben Tag, dem 28. November, der tägliche Skibetrieb beginnen. Dies ist eine deutliche Aufwertung im Vergleich zu früheren Jahren, in denen oft erst im Dezember der Vollzug stattfand. Erste Pisten am Hörnli in Arosa öffnen bereits am 21. November.

In Crans-Montana ist am 28. November eine Teilöffnung vorgesehen. Frühestens am selben Tag soll auch das Hauptskigebiet von Adelboden-Lenk öffnen. Diese koordinierten Termine in der Westschweiz und im Zentralschweizer Raum sorgen für einen gleichmäßigen Start der Wintersaison.

In zahlreichen tiefer gelegenen Wintersportregionen beginnt die Skisaison erst im Dezember. Die genaue Verfügbarkeit der Lifte hängt insbesondere von den aktuellen Schneeverhältnissen und den Temperaturen ab. Vor der Anreise lohnt sich deshalb ein Blick auf die aktuellen Pisten- und Betriebsberichte der Bergbahnen, um Enttäuschungen zu vermeiden.