Schweizer Skigebiete melden sich zur neuen Saison: Trotz sommerlicher Dürre sind die Speicherseen gefüllt. Ein offizielles Statement von Bergbahnen bestätigt die Pünktlichkeit.

Entgegen den weit verbreiteten Befürchtungen wird der Start der aktuellen Wintersaison in der Schweiz durch die anhaltende sommerliche Trockenheit nicht beeinträchtigt. Obwohl der Sommer extrem heiss und niederschlagsarm verlief, berichten führende Bergbahnen und Skiverbände einhellig, dass die kritischen Wasserreserven für die künstliche Pistenbeschneiung weitestgehend gesichert sind. Die anfänglichen Bedenken einer verzögerten Eröffnung oder eines eingeschränkten Betriebs haben sich als unbegründet erwiesen.

Gefüllte Speicherseen sichern die Wintersaison

Die grossen Skigebiete der Schweiz bestätigen in einer gemeinsamen Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass ihre Speicherseen gut gefüllt sind. Diese strategischen Wasservorräte bilden das Fundament für die kommende Wintersaison und ermöglichen eine zuverlässige Produktion von Kunstschnee. Die Sorge, dass die Wasserknappheit im Sommer die Reserven für die Pistenbearbeitung gefährden würde, hat sich somit nicht bestätigt. Die Betreiber der Bergbahnen stützen sich auf eine gute Grundversorgung, die unabhängig von den aktuellen Niederschlagsmengen im Tal existiert.

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Dabei spielt die geografische Lage eine entscheidende Rolle. In vielen Regionen, insbesondere in den höher gelegenen Gebieten, hat sich das Wettergeschehen anders entwickelt als in den tief gelegenen Flachländern. Die hohe Höhenlage zwischen 1800 und 2500 Metern bietet natürliche Vorteile für die Schneesicherheit. Die dortigen Speicherseen fungieren als unabhängige Systeme, die nicht unmittelbar von den trockenen Bedingungen in den Tälern abhängen. Dies ermöglicht einen stabilen Saisonstart, da die Basisressourcen für die Beschneiung nicht kritisch knapp sind.

Technische Vorteile und klimatische Bedingungen

Kathrin Naegeli, Leiterin Corporate Communications der Jungfrau Ski Region, erklärt, dass die natürlichen Bedingungen für die Beschneiung aktuell sogar günstiger sind als in anderen Jahren. Aufgrund der vielen nebelfreien, klaren und kalten Nächte sind die Böden derzeit kühler als üblich. Diese niedrigen Bodentemperaturen sind ein wesentlicher Faktor für die Effizienz der Schneeproduktion, da weniger Energie benötigt wird, um Wasser in Schnee umzuwandeln. Zudem sorge die Höhenlage für eine natürliche Schneesicherheit, die künstliche Massnahmen unterstützt.

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Für die Produktion von künstlichem Schnee ab November sind letztlich primär das Wetter, die Windverhältnisse und die Luftfeuchtigkeit ausschlaggebend. Die Wasserreserven sind nur ein Faktor unter mehreren. Die trockenen Sommermonate haben dazu geführt, dass die Böden bei Frost rascher abkühlen als durchnässte Flächen. Dieser Effekt begünstigt die Beschneiung, da die thermische Trägheit des Bodens geringer ist. Die Betreiber nutzen diese physikalischen Eigenschaften aus, um die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren.

Regionale Perspektiven und konkrete Pläne

Auch im Berner Oberland blicken die lokalen Skigebiete gelassen auf den Winterauftakt. Simon Schmid, Leiter Marketing und Verkauf im Skigebiet Meiringen-Hasliberg, bestätigt, dass der Beschneiungssee voll ist. Eine durchgehende Betriebsaufnahme ab dem 19. Dezember steht aus heutiger Sicht keine Hindernisse im Wege. Der Boden sei nicht wärmer als in anderen Jahren, und eine Priorisierung einzelner Pisten sei ohnehin Standardvorgehen bei begrenzten Ressourcen. Diese flexible Planung ermöglicht es den Betreibern, die verfügbaren Wasserreserven optimal einzusetzen.

Ähnlich präsentiert sich die Lage in den Bündner Skigebieten. Auf der Corviglia bei St. Moritz lagere das benötigte Wasser auf 2500 Metern Höhe oder höher in zwei Naturspeicherseen. Eine Mediensprecherin betonte, dass ausschliesslich Schmelz- und Regenwasser genutzt werde, wodurch Grund- und Trinkwasser nicht tangiert werden. Im Unterengadin blickt Scuol-Bergbahn-Direktor Andri Poo der Eröffnung am 12. Dezember zuversichtlich entgegen. Die Speicher seien voll und Grundwasser werde nicht beansprucht. Auch in San Bernardino stehe für die einzige beschneite Piste Pian Cales genug Wasser bereit, wie Nicolò Meroni von San Bernardino Swiss Alps mitteilte.

Sicherheit für Zentralschweiz und Westschweiz

In der Zentralschweiz herrscht ebenfalls Zuversicht. Im Hoch-Ybrig sei der Speichersee komplett gefüllt, so Geschäftsführer Urs Keller. Damit stehe ausreichend Wasser für Beschneiung und Trinkwasser bereit, und eine Verschiebung des Saisonstarts zeichne sich nicht ab. Auch der Direktor des grössten Luzerner Skigebiets Sörenberg, Stefan Ryser, rechnet weder mit einem verkürzten Winter noch mit einem vorzeitigen Saisonende. Das Gebiet stützt sich mit dem Eisee, dem Speichersee Schwand und der Waldemme auf drei verbundene Ressourcen. Obwohl der Eisee leicht unter dem üblichen Stand liegt, geht Ryser von einem gesicherten Festtagsbetrieb aus.

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In der Westschweiz bestätigt Télé-Villars-Gryon-Diablerets (TVGD) die gute Ausgangslage. Verkaufsleiter Félicien Rey-Bellet erklärte, dass das Wasser aus einem 45'000 Kubikmeter fassenden Speichersee stamme, der bereits im Frühling mit Schmelzwasser gefüllt wurde. Die Schüttung der Quelle sei nur um zehn Prozent zurückgegangen. Der trockene Vorteil durch schnell abkühlende Böden kommt hier ebenfalls zum Tragen. Im Wallis gibt Téléverbier-Marketingleiter Alain Michellod ebenfalls Entwarnung. Trotz leichterer Wasserverknappung sei das "achtsame Wassermanagement" erfolgreich, und frühere Restriktionen seien aufgehoben. Sobald die Temperaturen fallen, laufe die Grundbeschneiung ohne Verzögerung an.