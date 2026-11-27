Historische Schneemengen in den Schweizer Alpen ermöglichen früher Saisonstart. Wintersportler profitieren von offenen Pisten in Saas Fee, Adelboden und 4 Vallées trotz technischer Anpassungen.

Schweizer Skigebiete verzeichnen im Vorfeld der Wintersaison einen einzigartigen Start, da nahezu keine Skigebiete in der Schweiz im November seit fast 40 Jahren so viel Schnee erhalten haben wie dieses Jahr. Dieser Rekord an Neuschnee, kombiniert mit günstigen Wetterbedingungen in der Höhe, führt dazu, dass viele Anlagen ihre Tore bereits vor dem offiziellen Startdatum öffnen. Die Schweizer Alpen wurden in der Vergangenheit von grünen Pisten in eine echte Winterlandschaft verwandelt, wobei die Wintersportsaison bereits im November voll in Gang gesetzt wurde.

Technische Anpassungen für Naturschnee

Die Skibetriebe stehen vor einer neuen Herausforderung, da der traditionelle Einsatz von Kunstschnee zur Präparierung der Pisten in diesem Jahr nicht im gleichen Maße erfolgt. Ein Pistenbully-Fahrer der Region 4 Vallées erklärte gegenüber dem Fernsehsender RTS, dass man jetzt stärker mit dem natürlichen Neuschnee arbeiten muss, was sich deutlich von den üblichen Verfahren unterscheidet. Dieser Wechsel wird als Luxusproblem beschrieben, da die natürliche Schneedecke die künstliche Präparation weitgehend überflüssig macht und die Bedingungen auf den Pisten erheblich verbessert.

Also read Skigebiete offen: Im Wallis und Engadin kannst du jetzt schon fahren

Rekordverkäufe in Saas Fee und 4 Vallées

Laut offiziellen Berichten hat Saas Fee die meisten Schneemengen erhalten, wobei die Schneedecke am Allalingletscher bereits auf 1,60 Meter angewachsen ist. In Saas Fee hat die Skisaison bereits begonnen, was auch an den im Sommer betriebenen Snow-Farming-Maßnahmen liegt. Sechs von 23 Anlagen sind in Saas Fee bereits geöffnet, was den direkten Nutzen des Schneefalls für Wintersportler demonstriert. Gleichzeitig meldet das Walliser Skigebiet 4 Vallées Rekordverkäufe bei den Saisonabonnements, was auf das gestiegene Interesse an der Sportart hindeutet.

Saisonstart in Adelboden und Flumserbergen

Adelboden, das ursprünglich für den 5. Dezember 2026 als Startdatum geplant war, öffnet seine Lifte bereits am kommenden Samstag für die Öffentlichkeit. Der frühere Öffnungstermin ist eine direkte Reaktion auf die reichlichen Schneemengen, die die Region in den letzten Tagen erreicht haben. Auch in den Flumserbergen oder Wangs-Pizol kann der Schneefall genutzt werden, um die Pisten für die Gäste zu öffnen. Viele andere Gebiete haben auf die Witterung reagiert und öffnen ihre Pisten ebenfalls in diesem Freitag oder Samstag, was den Ansturm auf die Berge weiter erhöhen dürfte.

Advertisement

Prognosen für das Wochenende in den Bergen

Eric Crettaz, Generaldirektor des Bergbahnunternehmens Télé-Thyon, bemerkte, dass die Menschen den Schnee in den sozialen Medien und in den Nachrichten sehen und daraufhin sofort buchen. Das Wetter, das vom Meteorologischen Dienst MeteoSchweiz für das Wochenende vorhergesagt wird, ist in der Höhe angenehm, wobei eine dicke Nebeldecke oder Regen erwartet wird. Trotz dieser Wetterlage ist mit einem deutlichen Ansturm auf die Berge zu rechnen, da die Pistenbedingungen außergewöhnlich gut sind und die Saison frühzeitig beginnt.

Zeitplan für den vollständigen Saisonstart

Der Großteil der Skigebiete in der Schweiz öffnet schrittweise bis zum 19. Dezember 2026, dem Samstag vor den Weihnachtsferien. Dieser Zeitpunkt markiert den regulären Beginn der Hauptwintersaison, die durch die historischen Schneefälle jedoch schon Wochen früher begonnen hat. Die Kombination aus natürlichen Schneereserven und der Bereitschaft der Betriebe, flexibel auf die Witterung zu reagieren, sorgt für eine einzigartige Situation in der Schweizer Tourismusbranche.