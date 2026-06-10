Schweizer Single Family Offices: Studie gibt Einblicke in Nachfolgeplanung, Venture Capital und Diversifikation

Die Single Family Office Association (SFOA) hat ihre zweite Studie über Schweizer Single Family Offices (SFOs) vorgestellt. Die Studie gibt Einblicke in die Nachfolgeplanung, Venture Capital-Investments und Diversifikation von SFOs.

Die Single Family Office Association (SFOA) hat ihre zweite Studie über Schweiz er Single Family Office s (SFOs) vorgestellt. Die Studie, die von der Universität St. Gallen in Auftrag gegeben wurde, gibt Einblicke in die Nachfolgeplanung , Venture Capital -Investments und Diversifikation von SFOs.

Die Befragung fand zwischen dem 11. November und dem 17. Dezember 2025 statt und umfasste 82 von 279 eingeladenen Schweizer SFOs. Die teilnehmenden SFOs verwalten zusammen Vermögen von rund 785 Milliarden Franken, was mehr als 90 Prozent des Schweizer Bruttoinlandprodukts entspricht.

Die Studie zeigt, dass die Schweizer SFO-Landschaft geografisch breit abgestützt ist, aber sich stark auf wenige Standorte konzentriert. Mehr als die Hälfte der teilnehmenden SFOs befindet sich in den Kantonen Zürich und Zug. Die Studie betont auch die Bedeutung von internationalen Strukturen und Mehrländer-Präsenzen bei den SFOs. 88 Prozent der Family Offices halten Vermögenswerte in mindestens zwei bis vier Ländern, um Schutz des Vermögens, rechtliche Sicherheit und geopolitische Diversifikation sicherzustellen.

Die Studie zeigt auch, dass Venture Capital-Investitionen überwiegend über Direktbeteiligungen und VC-Fonds erfolgen, aber nur 29 Prozent der VC-Investitionen in die Schweiz fließen. Die wichtigsten Voraussetzungen für zusätzliche VC-Investitionen sind vertrauenswürdige Co-Investment-Partner und Austausch mit anderen Family Offices. Die Vorbereitung der nächsten Generation hat für viele Family Offices einen höheren Stellenwert als die kurzfristige Investmentperformance. Rund 60 Prozent der Next Generation sind bereits aktiv in die Vermögensverwaltung und strategische Entscheidungen eingebunden.

Die Mehrheit der Schweizer Single Family Offices betreut Vermögen der ersten und zweiten Generation. Insgesamt konzentrieren sich 69 Prozent auf die erste, zweite oder beide Generationen. Nur 28 Prozent haben bereits die vierte Generation oder darüber hinaus erreicht





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Single Family Office Schweiz Nachfolgeplanung Venture Capital Diversifikation

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