Schweizer Shorttrack-Talente stürzen im Weltcup: Keller räumt Neff ab

Die Schweizer Shorttrack-Talente Alessandra Keller und Jolanda Neff stürzen im Weltcup und berühren nhau in einem dramatischen Zwischenfall. Auch der Schweizer Podestplatz bleibt unzerstört.

Keller räumt Neff ab – Schweiz er Teamkolleginnen stürzen im Weltcup Weltmeisterin Alessandra Keller touchiert beim Shorttrack ein Hinterrad und reisst Jolanda Neff mit zu Boden.

Trotz des Zwischenfalls ist die Schweiz auf dem Podest vertreten.räumte zwei Runden vor Schluss ihre Landsfrau Jolanda Neff ab und kam dabei zu Fall. Für Keller war das Rennen damit beendet – sie gab mit schmerzverzerrtem Gesicht und humpelnd auf. Jolanda Neff stürzte ebenfalls und prallte heftig gegen die Absperrung. Sie rappelte sich auf und musste mit einer blutenden Hand weiterfahren, schleppte sich aber noch ins Ziel – als 33. Einen Sieg hatte die Ostschweizerin damit nicht mehr vor Augen





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