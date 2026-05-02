Schweizer Seglerinnen und Segler erobern die Weltmeere

Die Schweiz ist trotz ihrer Lage als Binnenstaat eine bedeutende Segelnation. Dieser Artikel beleuchtet die Erfolge von Justine Mettraux, Alan Roura, Oliver Heer und Pierre Fehlmann und erklärt, warum die Schweiz im Segelsport so erfolgreich ist.

Die Schweiz , ein Binnenstaat ohne direkten Zugang zum Meer, hat sich zu einer bemerkenswerten Segeln ation entwickelt. Dieser Erfolg basiert auf einer Kombination aus Erfindergeist, finanzieller Stärke – Segeln ist ein kostspieliger Sport , besonders auf höchstem Niveau – und idealen Trainingsbedingungen wie dem Genfersee.

Schweizer Seglerinnen und Segler haben bereits zahlreiche Grenzen des Möglichen verschoben und internationale Anerkennung erlangt. Justine Mettraux, eine Genfer Seglerin, hat mit ihrem Erfolg die Schweizer Segelwelt im Sturm erobert. Sie beendete das anspruchsvolle «Mini-Transat»-Rennen als Zweite und schnellste Frau in der Geschichte dieses Wettbewerbs. Doch ihr grösster Erfolg war die Teilnahme an der Vendée Globe 2024, dem härtesten Einhand-Segelrennen der Welt, das nonstop um den Globus führt.

Mettraux benötigte 76 Tage für diese Herausforderung und erreichte den achten Gesamtrang, trotz technisch unterlegener Ausrüstung. Ihre Leistung wurde mit dem Titel «Rolex Weltseglerin des Jahres» gewürdigt, eine Auszeichnung, die bisher kein Schweizer Segler erhalten hatte. Alan Roura, der seine Kindheit auf Segelschiffen verbrachte, nahm bereits mit 23 Jahren an der Vendée Globe teil und war damit der jüngste Teilnehmer in diesem Extremrennen.

Er etablierte ein Team junger Schweizer Spitzensegler, das «Swiss Offshore Team», um gemeinsam an Regatten teilzunehmen und die nächste Generation von Segeltalenten zu fördern. Roura sucht derzeit nach einem neuen Boot und Sponsoren, um seine Ambitionen weiter zu verfolgen. Oliver Heer, ein Segler aus Rapperswil, setzte nach dem Tod seines Vaters alles auf eine Karte und verfolgte eine professionelle Karriere im Segelsport.

Er zog nach England, um von erfahrenen Seglern zu lernen, und beendete die Vendée Globe als erster Deutschschweizer, obwohl er mit einem bescheidenen Budget startete. Nun hat er das ehemalige Boot von Justine Mettraux erworben und arbeitet daran, es aufzufrischen, um in zukünftigen Rennen um die vorderen Plätze zu kämpfen. Pierre Fehlmann gilt als Pionier des Schweizer Hochsee-Segelns und hat als erster Schweizer die finanziellen Mittel für diesen Sport organisiert.

Seine Leistungen haben die Welt auf die Schweizer Segelfähigkeiten aufmerksam gemacht. Die Schweizer Segeltradition ist geprägt von Mut, Innovation und dem unermüdlichen Streben nach Perfektion, was die Schweiz zu einer führenden Segelnation macht





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