Schweizer Seen: Wasserstände für diese Jahreszeit zu tief

Die Schweiz leidet unter Trockenheit: Viele Schweizer Flüsse und Seen führen weiterhin ungewöhnlich wenig Wasser. Besonders betroffen sind der Bodensee und der Zugersee. Trotz des jüngsten Regens rechnen die Behörden mit sinkenden Wasserständen in den kommenden Wochen.

Die Schweiz leidet unter Trockenheit : Viele Schweiz er Flüsse und Seen führen weiterhin ungewöhnlich wenig Wasser. Besonders betroffen sind der Bodensee und der Zugersee . Trotz des jüngsten Regen s rechnen die Behörden mit sinkenden Wasserstände n in den kommenden Wochen.

Die Wasserstände vieler Flüsse und Seen sind für diese Jahreszeit zu tief, auch wenn der Regen in dieser Woche eine kurze Verschnaufpause bringt. Besonders betroffene Gewässer sind der Bodensee und der Zugersee. Die Abflüsse zahlreicher Fliessgewässer im Mittelland sind für diese Jahreszeit tief bis sehr tief. Das zeigt aktuelle Messungen des Bundesamtes für Umwelt (BAFU).

Der jüngste Regen brachte zwar Entlastung, die Behörden rechnen in den kommenden Wochen jedoch erneut mit sinkenden Wasserständen. Die Trockenheit der letzten Monate und zeitweise überdurchschnittlich hohe Temperaturen haben die Verdunstung erhöht. Dies hat dazu geführt, dass der Pegel von Bodensee und Zugersee auf einem vergleichsweise sehr tiefen Niveau liegt. Die Wasserstände vom Hochrhein, der Reuss und der Limmat liegen weiterhin unter den für die Jahreszeit üblichen Werten.

Der Pegel von Bodensee und Zugersee befindet sich auf einem vergleichsweise sehr tiefen Niveau, wie eine Hydrologin des BAFU sagte. Zurückgeführt werden könne der tiefe Pegelstand auf die Trockenheit der letzten Monate. Ausserdem hätten zeitweise überdurchschnittlich hohe Temperaturen die Verdunstung erhöht. Anfang Juni sank der Pegel im westlichen Teil des Bodensees auf einen historischen Tiefstand - mit Folgen für die Schifffahrt.

Der Rheinabschnitt zwischen Stein am Rhein SH und Diessenhofen TG war seit Ende April nicht befahrbar. Auf dem Zuger- und Ägerisee verkehrte der Schiffsbetrieb trotz niedrigem Wasserstand störungsfrei. Auf nicht regulierten Gewässern wie Bodensee oder Walensee haben extreme Wetterbedingungen starke Auswirkungen. Gerade am Bodensee und dem Hochrhein hätten starke Schwankungen zwischen Hoch- und Tiefwasser in den letzten Jahren zugenommen, sagte Remo Rey, Geschäftsführer der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh).

Die URh suche nun nach Lösungen, um den Schiffsbetrieb künftig tiefgangtauglich zu machen - so dass die Schiffe auch bei tiefem Pegelstand verkehren können. Mit Ausnahme von Bodensee und Walensee werden die meisten Schweizer Seen reguliert. Damit können Hoch- und Niedrigwasserstände ausgeglichen werden und der Pegel kann optimal auf die Bedürfnisse von Natur, Schifffahrt und Energiegewinnung abgestimmt werden.

Die neusten Prognosen würden aber darauf hindeuten, dass die Wasserstände in den kommenden Wochen tendenziell wieder sinken werden - wodurch sich die Niedrigwasserlage wieder akzentuieren dürfte





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweiz Trockenheit Wasserstände Bodensee Zugersee Regen Abflüsse Fliessgewässer Mittelland BAFU Verdunstung Temperaturen Pegelstand Schifffahrt Schiffsbetrieb Tiefwasser Hochwasserwarnung Lösungen Regulierung Seen Natur Energiegewinnung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Börse: Partners-Group-Aktien sacken nach Einschränkung der Fondsrücknahme abAuslöser ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Privatmarktspezialist die Rücknahmen bei einem seiner Private-Equity-Fonds eingeschränkt hat.

Read more »

WM-Vorbereitung der Schweizer Nati: Embolo wegen Visumproblemen vorerst nicht dabeiDie Schweizer Fussball-Nationalmannschaft reist ohne Star-Stürmer Breel Embolo zur WM, da er aufgrund eines ungültigen ESTA keine Einreiseerlaubnis hat. Die Nati hofft auf eine schnelle Lösung, da Embolos sportliche Qualitäten unverzichtbar sind. Das Team ist bereits in Kalifornien und bereitet sich auf das erste Gruppenspiel gegen Katar vor.

Read more »

In diese Länder reisen Schweizer diesen Sommer am liebstenSpanien und Griechenland bleiben die beliebtesten Sommerziele der Schweizer*innen. Doch aktuelle Buchungsdaten von Dertour Suisse zeigen einen Wandel: Kühlere Destinationen im Norden gewinnen an Bedeutung.

Read more »

Spermienqualität bei Schweizer Rekruten bleibt stabilGute Nachrichten für junge Schweizer: Entgegen dem globalen Trend ist die Spermienqualität bei Schweizer Rekruten stabil.

Read more »