Bundesamt für Umwelt meldet für Zürichsee und Bodensee Rekordtiefstände nach dem heißen Sommer. Details zu Pegelständen, Ursachen und Prognosen für die Schweiz.

Die Schweizer Gewässer kämpfen weiterhin mit den dramatischen Folgen der lang anhaltenden Trockenheit des vergangenen Sommers. Laut aktuellen Daten des Bundesamts für Umwelt ( Bafu) sind viele Seen und Flüsse von erheblichen Wasserdefizit en betroffen, die eine schnelle Erhaltung durch den einsetzenden Herbst nicht zulassen. Zwar bringen die aktuellen Schauer im Oktober und November erste Entlastung und lassen die Pegel leicht ansteigen, doch von einer allgemeinen Entwarnung ist keine Rede.

Historische Tiefststände am Zürichsee und Bodensee

Der Zürichsee hat im Verlauf des Jahres 2026 einen bis dato einmaligen Tiefststand registriert. Während der Pegel bis Mai noch dem langjährigen Durchschnitt folgte, sackte er ab Juni zunehmend unter den Median-Wert. Anfang Oktober sank der Wasserspiegel auf 405.23 Meter über Meer, was den tiefsten gemessenen Wert seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen im Jahr 1987 darstellt. Gegenüber dem Stand von 406.04 Metern Ende Juni entspricht dies einem Rückgang von mehr als 80 Zentimetern, während üblicherweise in dieser Jahreszeit nur etwa zehn Zentimeter verloren gehen. Ein leichtes Ansteigen setzte erst spät im Oktober ein, dennoch liegt das Niveau weiterhin deutlich unter dem normalen saisonalen Wert.

Also read Fernreisen boomen: Schweizer gehen wieder weiter weg

Ähnliche kritische Zustände zeigt der Bodensee, gemessen an der Station Romanshorn. Nach einem nahezu normalen Frühsommer fiel der Pegel im Juli bereits bis zu 70 Zentimeter unter das langjährige Mittel. Diese Differenz vergrößerte sich im weiteren Verlauf und erreichte Ende Oktober beziehungsweise Anfang November ihren absoluten Höchststand. Mit einem Wasserstand von 494.7 Metern über Meer lag der Bodensee zu diesem Zeitpunkt so niedrig wie noch nie in der aktuellen Vergleichsperiode. Die Abweichung nach unten betrug zwischen 60 Zentimetern und rund einem Meter im Vergleich zum gewohnten Niveau, was einen außergewöhnlich trockenen Verlauf für den Sommer und Herbst 2026 kennzeichnet.

Differenzierte Entwicklung an anderen Schweizer Gewässern

Nicht alle Seen in der Schweiz leiden unter den gleichen Extremen, wie die Daten des Bafu zeigen. Der Neuenburgersee bewegte sich über weite Teile des Jahres 2026 nahe am langjährigen Median. Selbst von Mai bis August verzeichnete das Bundesamt zeitweise einen leicht überdurchschnittlichen Wasserstand. Zwar sank der Pegel im Spätsommer und Herbst etwas stärker als gewohnt, die Abweichungen blieben jedoch moderat. Bis in den November hinein lag das Niveau nie mehr als 20 Zentimeter unter dem typischen Wert, wodurch der Neuenburgersee im erwartbaren Schwankungsbereich verbleibt.

Advertisement

Auch der Vierwaldstättersee präsentiert sich deutlich stabiler als die stark betroffenen Nachbarseen. Gemessen an der Bafu-Station Luzern stieg der Pegel nach einem niederschlagsarmen Winter im Frühling zunächst markant an und lag zeitweise sogar über dem langjährigen Median. Im Sommer ging der Wasserstand zwar zurück, verblieb jedoch meist innerhalb der normalen Schwankungsbreite. Die maximalen Abweichungen vom langjährigen Mittel betrugen lediglich 30 Zentimeter, was deutlich geringer ausfällt als am Zürichsee oder Bodensee. Diese regionale Differenzierung zeigt, dass die Dürrefolgen je nach topografischer Lage und Einzugsgebiet sehr unterschiedlich ausgeprägt sind.

Ursachen für die verzögerte Erholung der Pegelstände

Die langsamen Erholungsraten im Herbst lassen sich auf spezifische hydrologische Mechanismen zurückführen. Grundsätzlich ist ein sinkender Pegel zu dieser Jahreszeit natürlich, da die Schneeschmelze in den Alpen abgeschlossen ist und kein neues Schmelzwasser nachfließt. Gleichzeitig sind die Niederschläge oft geringer als die Verluste durch Verdunstung und Abfluss, sodass viele Gewässer bis in den Winter hinein an Wasser verlieren. Diesmal verschärft sich diese normale Dynamik jedoch drastisch durch das riesige Wasserdefizit des Rekordsommers.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) stellt klar, dass die Natur wochenlang anhaltenden Regen benötigt, um die enormen Defizite des vergangenen Sommers wettzumachen. Erst ein kontinuierlicher und ergiebiger Niederschlag über mehrere Wochen kann die Speicher füllen und die Pegel wieder auf ein normales Niveau bringen. Solange diese Dauerniederschläge ausbleiben oder zu schwach sind, bleiben die historischen Tiefststände am Zürichsee und Bodensee eine reale Gefahr für das Ökosystem und die Wasserversorgung.

Ausblick auf den Winter und langfristige Folgen

Für die kommende Zeit bleibt die Situation angespannt, da die natürlichen Ausgleichsprozesse durch die extremen Vorbedingungen blockiert sind. Die prognostizierten Schauer im Herbst reichen allein nicht aus, um die Lücken aus den Sommertrockenphasen zu schließen. Experten warnen, dass erst ein schneereicher Winter und eine langsame Schneeschmelze im Frühjahr 2027 wieder für eine gesunde Balance in den Schweizer Seen sorgen könnten. Bis dahin müssen Behörden und die Öffentlichkeit mit erhöhtem Wasserbewusstsein und möglichen Nutzungseinschränkungen rechnen, besonders in Regionen mit kritisch niedrigen Grundwasserspiegeln.