Schweizer Schweinemarkt: Überproduktion und Datenmangel bedrohen Stabilität

Stefan Muster warnt vor den Folgen der Überproduktion im Schweizer Schweinemarkt. Datenlücken und niedrige Preise gefährden die Wertschöpfungskette der Branche.

Die Kunz Kunath AG veranstaltete kürzlich in Kirchberg SG die Fors-Mästertagung, bei der die schwerwiegenden Herausforderungen des Schweizer Schweinemarkt es im Mittelpunkt standen. Der Branchenverband Proviande analysierte die aktuelle Marktlage und verglich sie mit den Problemen in den Niederlanden, um die strukturellen Schwächen der lokalen Produktion aufzuzeigen.

Folgen der hohen Preise und Überproduktion

Stefan Muster, Leiter des Bereichs Klassifizierung und Märkte bei Proviande, erklärte, dass die guten Preise in den Jahren 2024 und 2025 dazu geführt haben, dass Warnsignale nicht wahrgenommen wurden. Dies führte zu einer Überproduktion im Jahr 2026, die nun die Branche belastet. Bei einem Preis von 4.50 Fr. pro kg Schweinefleisch hatte niemand den Mut, Jager unter 100 Fr. zu verkaufen, nur damit das System funktioniert.

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Stattdessen musste die Branche auf verschiedene Entlastungsmassnahmen zurückgreifen, die insgesamt viel Geld kosteten. Diese finanziellen Belastungen zeigen, wie anfällig das System ist, wenn keine präzise Steuerung der Produktionsmengen erfolgt. Die kurzfristigen Maßnahmen konnten die langfristigen Probleme nicht lösen.

Scheiternde Exportversuche und Qualitätsprobleme

Mitte März startete der Export von Spanferkeln nach Osteuropa, dieser war jedoch nur von kurzer Dauer. Die Qualität der Schweizer Spanferkel reichte für den osteuropäischen Abnehmer nicht aus. In der Schweiz gibt es keine Anlage, die auf die Schlachtung von Spanferkeln spezialisiert ist. Die in Grossanlagen geschlachteten Tiere hatten durch die Pedale der Kratzanlage rote Flecken, einen Qualitätsmangel, den der Abnehmer nicht akzeptierte.

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Ende März begann der Export von 449 000 Teilstücken. Gleichzeitig begünstigte der milde Frühling den Abverkauf von Schweinefleisch durch Aktionen des Einzelhandels, die den Markt etwas entlasteten. Mitte Juni exportierte man Schweinehälften, und Mitte Juli folgte der Export von rund 12 000 lebenden Ferkeln.

Kritische Datenlücken erschweren die Planung

Im Sommer wurde allen bewusster, wo das eigentliche Problem liegt: Es fehlen genaue Tierzahlen. Das erschwert die Planbarkeit enorm, auch im Austausch mit Abnehmern aus dem Ausland. Die Schweinezahlen in der Schweiz basieren auf einem wöchentlichen Prognosemodell, die tatsächlichen Zahlen weichen jedoch weit von den prognostizierten ab. Wo die Überschüssigen herkommen oder die Fehlenden hin sind, bleibt ungewiss.

Stefan Muster gab ein konkretes Beispiel: Wie viele der in den Kalenderwochen 36 bis 40 geschlachteten Schweine aus einem EP-sanierten Bestand stammen, weiss niemand. Dass wir keine Zahlen haben, lässt uns unseriös erscheinen. Unangenehme Fragen müssen wir uns gefallen lassen. In den anderen Nutztierbranchen ist dies kein Problem, da Tierzahlen dort durchgehend nachweisbar sind.

Vergleich mit den Niederlanden und Effizienzdruck

Bram Bronsvoort, Schweinespezialist, zeigte in seinem Referat über den Schweinemarkt in den Niederlanden, dass der Schweizer Schweinemarkt 2026 nicht der einzige Brennpunkt ist. Auf rund 2500 Schweinebetrieben werden knapp unter 10 Mio. Tiere gehalten. Ein Mastschweinebetrieb in Holland hält rund 2 100 Tiere, ein Sauenbetrieb etwa 620 Sauen. Jede Arbeitskraft betreut etwa 1 600 Mastschweine oder 300 Sauen.

Nur etwa fünf Prozent der Betriebe produzieren biologisch, der Rest konventionell. Effizienz steht bei der Produktion im Vordergrund. Im Durchschnitt liegen die Tageszunahmen bei den Mastschweinen bei 900 g, die Tendenz ist jedoch steigend. Schon jetzt gibt es einige Betriebe, die Tageszunahmen von 1000 g bis 1100 g anstreben und auch realisieren. Die Futterverwertung liegt im Schnitt bei 2.6, Tendenz fallend.

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Preiskampf und Abhängigkeit vom Weltmarkt

Während die Produktionskosten bei 1.82 € pro kg Schweinegewicht liegen, pendelte sich der Erlös laut Bram Bronsvoort in diesem Jahr bei 1.16 € pro kg Schweinegewicht ein. Wir verdienen kein Geld, aber die Schweinehalter haben kaum Einfluss auf die Preise. Diese werden von den Schlachtunternehmen, den grossen Einzelhandelsketten und dem Weltmarkt bestimmt.

Der niederländische Schweinemarkt ist zudem sehr abhängig vom Export. Aufgrund der europäischen Selbstversorgung von 115 Prozent spielt sich der für die Niederlande wichtigere Export weniger innerhalb der EU ab. Grosse Teile des Schlachtkörpers werden zum Beispiel nach Asien exportiert. Jedoch haben die asiatischen Länder ihre eigene Schweineproduktion hochgefahren und sind weniger abhängig von europäischen Importen. Auch die chinesischen Einfuhrzölle auf Schweinefleisch aus der EU schlugen sich negativ nieder.

Dringende Notwendigkeit zur Selbstregulierung

Es werde immer Phasen mit mehr oder weniger Schweinen geben, doch müsse man früher wissen, wann zu viele Schweine kommen, damit sich die gesamte Wertschöpfungskette rechtzeitig regulieren könne. Aktuell habe man die Mengen nicht im Griff. Nur wenn die Zielmenge steuerbar sei, könne eine Preisstabilität entlang der Wertschöpfungskette realisiert werden.

Wir müssen als Branche selbst Lösungen finden, bevor die Behörden uns Lösungen auferlegen. Zeit für lange Diskussionen bleibt uns nicht mehr, betonte Stefan Muster mit Nachdruck. Die Datenlücken und die fehlende Transparenz gefährden die internationale Reputation der Schweizer Schweinehaltung und müssen dringend behoben werden, um die wirtschaftliche Zukunft der Branche zu sichern.