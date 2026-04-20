Schweizer Schiedsrichter für Heim-WM nominiert und große Umstrukturierung bei Genf-Servette

Drei Schweizer Unparteiische leiten Spiele bei der kommenden Eishockey-WM. Gleichzeitig kündigt Genève-Servette HC einen kompletten Wechsel im Trainerstab an.

Das Schweizer Eishockey erlebt aktuell eine Phase des Umbruchs und der internationalen Anerkennung. Für die anstehende Heim- Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg, die vom 15. bis zum 31. Mai stattfindet, hat der Internationale Eishockey verband IIHF sein Schiedsrichter aufgebot nominiert. Mit großer Freude dürfen wir vermelden, dass das Schweizer Trio bestehend aus Cedric Borga, Michael Tscherrig und Dominik Schlegel die heimischen Farben auf dem Eis vertreten wird.

Während Michael Tscherrig und der erfahrene Linesman Dominik Schlegel bereits auf eine beachtliche internationale Laufbahn zurückblicken können und bei mehreren Großturnieren ihr Können unter Beweis gestellt haben, feiert Head-Schiedsrichter Cedric Borga in diesem Jahr sein mit Spannung erwartetes Debüt auf der ganz großen WM-Bühne. Insgesamt setzt sich das Schiedsrichter-Gremium aus 32 Unparteiischen zusammen, die aus zwölf verschiedenen Nationen stammen und durch ihre Neutralität sowie Kompetenz für einen fairen Turnierverlauf sorgen sollen. Die Nominierung der drei Schweizer ist ein deutliches Zeichen für die Qualität der heimischen Ausbildung und das Vertrauen des Weltverbands in das Schweizer Schiedsrichterwesen. Parallel dazu vollzieht sich beim Traditionsklub Genève-Servette HC ein radikaler struktureller Wandel im sportlichen Bereich. Mit der offiziellen Verpflichtung des renommierten schwedischen Taktikers Sam Hallam als neuen Cheftrainer beginnt in Genf eine Ära der Neuausrichtung. Die Vereinsführung bestätigte am Montag, dass der gesamte bisherige Trainerstab mit sofortiger Wirkung freigestellt wird. Davon betroffen sind insbesondere die finnischen Fachkräfte Ville Peltonen, Pekka Kangasalusta und Samuel Tilkanen. Diese Entscheidung kam für viele Beobachter überraschend, da das Trio erst zu Beginn der laufenden Saison die Verantwortung übernommen hatte. Ville Peltonen, der nach der überraschenden Entlassung von Yorick Treille Anfang Oktober das Amt des Cheftrainers interimistisch übernommen hatte, leistete durchaus beachtliche Arbeit. Unter seiner Ägide gelang es den Genfern, das Halbfinale der Playoffs zu erreichen und sich als Tabellendritter der regulären Saison souverän für die Champions Hockey League zu qualifizieren. Trotz dieser sportlich respektablen Ergebnisse scheint die sportliche Leitung der Genfer einen neuen Weg einschlagen zu wollen. Die Berufung von Sam Hallam deutet darauf hin, dass man den Verein langfristig strategisch neu positionieren möchte. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Genève-Servette HC nach dieser Zäsur in der kommenden Saison präsentieren wird. Die Fans hoffen, dass der neue Trainerstab schnell an die Erfolge der vergangenen Monate anknüpfen kann und die Integration der neuen Philosophie nahtlos gelingt. Während sich die Schiedsrichter nun intensiv auf ihre WM-Einsätze vorbereiten, laufen in Genf die Planungen für die nächste Spielzeit bereits auf Hochtouren. Die kommenden Monate werden für das Schweizer Eishockey wegweisend sein, sowohl auf der Ebene der internationalen Offiziellen als auch bei der Entwicklung ambitionierter Vereine, die nach der nationalen Meisterschaft streben





srfsport / 🏆 10. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey Weltmeisterschaft Genève-Servette Schiedsrichter Transfers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Frauen-Nati erkämpft sich Unentschieden gegen die Türkei – Trainer und Spielerinnen frustriertDie Schweizer Frauen-Nationalmannschaft trennte sich in der Türkei mit 1:1 von den Gastgeberinnen. Trotz viel Ballbesitz fehlten den Schweizerinnen oft die zündenden Ideen, und in der Defensive schlichen sich Fehler ein. Spielerinnen und Trainer zeigen sich frustriert über den mangelnden Ertrag und die verpassten Chancen, sehen aber den Gruppensieg weiterhin als erreichbar an.

Read more »

Klaus Schwab zweifelt an WEF-Führung: Brief an Schweizer Aufsicht wirft Fragen aufGründer Klaus Schwab hat laut Medienberichten einen kritischen Brief an die Eidgenössische Stiftungsaufsicht (ESA) gesendet, in dem er die Führung und Governance des Weltwirtschaftsforums (WEF) hinterfragt. Im Fokus stehen mögliche Interessenkonflikte der Co-Präsidenten und die Ausrichtung der Stiftung.

Read more »

Kündigungswelle: Wie schlimm steht es um den Schweizer Arbeitsmarkt?3000 Stellen weniger hier, 2600 Jobs fallen da weg: In einigen Branchen werden im grossen Stil Stellen abgebaut. Was bedeutet das für Schweizer Arbeitnehmende?

Read more »

Kiffender Schweizer hat dreifachen Ärger mit PolizeiAls ihn die Polizei mit einem Joint erwischte, machte ein junger Schweizer aus der Region einen teuren Fehler. Dass er die Busse hinterher nicht bezahlte, treibt die Rechnung noch weiter in die Höhe.

Read more »

Kokainring in Thailand zerschlagen – Schweizer festgenommenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Ölpreise schnellen in die Höhe - Zahlreiche Dividendenabschläge an Schweizer BörseNach erneuten Spannungen zwischen dem Iran und den USA dürfte der Schweizer Aktienmarkt tiefer in die neue Woche starten.

Read more »