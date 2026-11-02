Schweizer Rüstungsexporte: Debatte um Kriegsmaterialgesetz und Wirtschaft

Das Schweizer Kriegsmaterialgesetz stösst auf breite Diskussion. Experten analysieren die Bedeutung der Rüstungsindustrie für die Wirtschaft und die aktuellen Exportzahlen.

Die anstehende Abstimmung am 29. November über das Kriegsmaterialgesetz rückt die Schweizer Rüstungsindustrie stärker in das öffentliche Interesse. Für den Fall eines Ja-Worts würden die bestehenden Regeln für Waffenexporte deutlich gelockert. Damit verbunden sind weitreichende Fragen zur wirtschaftlichen Bedeutung und zur internationalen Ausrichtung der schweizerischen Verteidigungssektors.

Wirtschaftliche Bedeutung der Branche

In der Schweiz sind rund 140 Rüstungsunternehmen aktiv, von denen viele international tätig sind. Hinzu kommen etwa 3000 kleine und mittlere Unternehmen, die Komponenten für den Verteidigungssektor liefern. In den letzten Jahren haben zunehmend zivile Industrieunternehmen still und leise einen Teil ihrer Tätigkeit auf die Verteidigung ausgerichtet, um vom starken Wachstum der Branche zu profitieren.

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Trotz dieses Trends ist die volkswirtschaftliche Bedeutung des Verteidigungssektors begrenzt. Laut einer Studie beschäftigte die Branche im Jahr 2019 direkt oder indirekt rund 16.000 Personen, was etwa 0,4 Prozent der Beschäftigten im Land entspricht. Die direkte und indirekte Wertschöpfung lag bei rund 2,8 Milliarden Franken, ebenfalls 0,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Auch der Anteil der Rüstungsgüter an den Auslandverkäufen ist verschwindend gering. Im Jahr 2025 machte Kriegsmaterial nur 0,2 Prozent des gesamten Schweizer Exportvolumens aus. Dies unterstreicht, dass die Rüstungswirtschaft trotz medialer Präsenz einen marginalen Anteil am gesamtschweizerischen Handel hat.

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Internationalisierung und Eigentumsverhältnisse

Frage der nationalen Zugehörigkeit: Nur ein Teil der wichtigsten Unternehmen befindet sich noch vollständig in Schweizer Hand. Neben der bundeseigenen Ruag zählen dazu der Flugzeughersteller Pilatus und der Schusswaffenhersteller Brügger & Thomet. Mehrere Aushängeschilder der Industrie wurden jedoch von ausländischen Konzernen übernommen, was die Abhängigkeit von internationalen Märkten zeigt.

Dennoch hat der Wert der Exporte ins Ausland in den letzten Jahren mehrfach Höchststände erreicht. Den Rekord gab es im Jahr 2022 mit 955 Millionen Franken, dicht gefolgt vom Jahr 2025 mit 948 Millionen Franken. Diese Zahlen deuten auf eine robuste Nachfrage hin, trotz politischer Spannungen.

Bildete die Schweiz aufgrund behördlicher Verbote der Weitergabe von Waffen an die Ukraine, kündigten Deutschland, Dänemark und die Niederlande an, sich von Schweizer Waffen abzuwenden. Die Exporte nach Dänemark sind seitdem kontinuierlich gesunken, von 136 Millionen Franken im Jahr 2022 auf weniger als 13 Millionen Franken im Jahr 2025. Dagegen erreichte der Wert der Verkäufe nach Deutschland im vergangenen Jahr mit 386 Millionen Franken den höchsten Stand seit mindestens 2019.

Strittige Auslegungen der Marktentwicklung

Pauline Schneider, politische Sekretärin der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, zeigt, dass die Zahlen belegen, dass es der Rüstungsindustrie gut geht. Es sei gewagt zu sagen, die Branche sei in Schwierigkeiten, wenn die Exporte zwischen 2024 und 2025 um 43 Prozent gestiegen sind und nach Deutschland sogar weiter zugenommen haben. Sie sieht keinen Grund, die Regeln noch weiter zu lockern.

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Matthias Zoller, Generalsekretär des Branchenverbands Swiss ASD, sieht hingegen eine Erosion. 2023 und 2024 gab es einen Rückgang um 30 Prozent, obwohl der internationale Markt nach dem Krieg in der Ukraine geradezu explodierte. Dies sei ein Zeichen für einen Vertrauensverlust der Kunden gegenüber der Schweiz als Lieferant.

Laut Zoller zeigt die jüngste Statistik eine besorgniserregende Veränderung in der Art der exportierten Güter. Der Anteil von Munition an den Exporten stieg von 25 Prozent im Jahr 2022 auf 43 Prozent im Jahr 2025 an, zulasten von Waffen und Feuerleitgeräten. Für Zoller heisst das: Die grossen europäischen Hersteller kaufen in der Schweiz keine Hochleistungsprodukte mehr, sondern besser austauschbare Komponenten. Das grösste Risiko ist, dass wir unser Know-how verlieren.

Kritik und globale Einordnung

Schneider von der GSOA hält diese Bedenken für zynisch. Es spiele keine Rolle, ob die Schweiz Panzer, Munition oder Gewehre exportiert. Es seien Waffen, die in anderen Ländern landen und unweigerlich gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden. Aus dieser Perspektive ist jede Liberalisierung der Exportregeln ethisch fragwürdig.

Wie dem auch sei, die Schweiz bleibt im internationalen Vergleich eine Zwergin in diesem Sektor. Mit einem Anteil von weniger als 0,5 Prozent am weltweiten Waffentransfer hat das Land keinen nennenswerten Einfluss auf globale Konflikte oder Rüstungsströme. Die Debatte bleibt somit vor allem eine Frage nationaler Werte und wirtschaftlicher Prioritäten.