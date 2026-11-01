Schweizer Richtzahlen 2026: Neue Bilanzwerte für Landwirte veröffentlicht

Der Treuhandverband Landwirtschaft Schweiz hat gemeinsam mit dem SBV und der ESTV die neuen Richtzahlen für die Bilanzierung landwirtschaftlicher Betriebe im Jahr 2026 veröffentlicht.

Die Publikation enthält Richtwerte für die Bewertung von Nutztieren unterschiedlicher Kategorien, von selbsterzeugten Vorräten wie Futter, Getreide oder Kartoffeln sowie von Lieferungen an Privatpersonen und Angestellte. Diese wichtigen wirtschaftlichen Leitlinien wurden für das laufende Bewertungsjahr aktualisiert und stehen nun allen betroffenen landwirtschaftlichen Akteuren zur Verfügung. Die Werte dienen als entscheidende Grundlage für die korrekte Erfassung des Betriebsvermögens und die Erstellung der Jahresabschlüsse.

Wichtige Institutionen hinter der Publikation

KI erstellt Herausgegeben werden die Richtzahlen vom Treuhandverband Landwirtschaft Schwei z gemeinsam mit weiteren Institutionen wie dem Schweizer Bauernverband (SBV), der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV), Agroscope, dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) und dem Bundesamt für Statistik (BFS). Diese breite Zusammenarbeit gewährleistet eine hohe fachliche Kompetenz und politische Akzeptanz der veröffentlichten Daten. Die beteiligten Stellen arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass die Richtlinien den aktuellen wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten in der Schweiz entsprechen. Die Ergebnisse dieser Kooperation fließen direkt in die Berechnung der Richtwerte ein, die für die praktische Anwendung in Betrieben entscheidend sind.

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Rechtliche Grundlage und steuerliche Relevanz

Die Richtzahlen basieren auf den Vorgaben des Handelsrechts und sollen eine möglichst einheitliche Bilanzbewertung gewährleisten. Da das Handelsrecht nach dem sogenannten Massgeblichkeitsprinzip auch für die Steuerdeklaration relevant ist, haben die veröffentlichten Werte grosse praktische Bedeutung für die Jahresabschlüsse landwirtschaftlicher Betriebe. Dieses Prinzip sorgt dafür, dass die handelsrechtlichen Bilanzen automatisch auch für steuerliche Zwecke anerkannt werden, sofern keine abweichenden steuerrechtlichen Vorschriften greifen. Landwirte können sich somit auf die offiziellen Richtwerte stützen, um rechtssichere und steuerkonforme Abschlüsse zu erstellen. Dies vereinfacht den Verwaltungsaufwand erheblich und reduziert das Risiko von steuerlichen Rückfragen oder Nachforderungen durch die zuständigen Behörden.

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Geltungsbereich und spezifische Anwendungsfälle

Ausschliesslich für landwirtschaftlichen Bereich Die Publikation enthält Richtwerte für die Bewertung von Nutztieren unterschiedlicher Kategorien, von selbsterzeugten Vorräten wie Futter, Getreide oder Kartoffeln sowie von Lieferungen an Privatpersonen und Angestellte. Daneben werden Ansätze für interne Verrechnungen innerhalb des Betriebs und verschiedene Kalkulationsgrössen wie Arbeitslohnansätze, Zinssätze oder Eigenmieten aufgeführt. Die Werte gelten grundsätzlich für die Schlussbilanz per 31. Dezember des jeweiligen Bewertungsjahres. Für unterjährige Abschlüsse müssen die Werte des Vorjahres und des laufenden Jahres entsprechend angepasst werden. Die Richtzahlen beziehen sich ausschliesslich auf den landwirtschaftlichen Bereich. Für andere Gewerbezweige oder Privatvermögen gelten sie nicht.

Abweichungen und methodische Grundlagen der Bewertung

Abweichung in Einzelfällen Die Herausgeber weisen zudem darauf hin, dass die Richtzahlen nicht jeden Einzelfall abdecken können. Für seltene Tierarten, spezielle Produkte oder besondere Qualitätsunterschiede können deshalb begründete Abweichungen notwendig sein. In solchen Fällen muss der gewählte Wert jedoch nachvollziehbar belegt werden können. Methodisch orientieren sich die Bewertungen an den tatsächlichen Marktverhältnissen. Bei Nutztieren fliessen beispielsweise die Preise für Nutz- und Schlachtvieh des laufenden Jahres ein. Bei Masttieren werden die mutmasslichen Verkaufserlöse zum Jahresende geschätzt. Für Vorräte dienen, sofern vorhanden, offizielle Richtpreise als Grundlage, ansonsten werden vorsichtig geschätzte Marktwerte verwendet.