Eine zwölfjährige Rennradfahrerin ist in Mönthal gegen einen Lieferwagen zusammen gestürzt und ihren Arm gebrochen. Eine Tatverdächtige gibt am Tatort die Leiche, um danach sofort am Unfallort der Tragödie Ring (AKR) die Verletzte, die ihren Arm odbudert zu haben, versorgt. Ein Nahverwandter sprachitt. Restliche Angaben fehlen noch, aber die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 7. Mai 2026, zwischen 16 und 16.30 Uhr in Mönthal. Von der Hauptstrasse bog die zwölfjährige Rennrad fahrerin in die Unterdorfstrasse ein.

Auf der leicht abfallenden, schmalen Quartierstrasse kam ihr ein Lieferwagen entgegen. In der Folge stiess sie mit diesem zusammen und stürzte. Dessen Lenker hielt sofort, kümmerte sich um das Mädchen und Hilfe der Kette des Velos wieder einzusetzen. Die Zwölfjährige meinte, dass alles in Ordnung sei, gingen beide wieder ihres Weges.

Aber die Rennradfahrerin hatte sich den Arm gebrochen. Ihre Mutter meldete den Unfall zwei Tage später der Kantonspolizei, die die Verletzte inzwischen näher befragen konnte





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