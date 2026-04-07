Schweizer Reiselust im Wandel: USA-Zurückhaltung, Asien-Boom und Krisenmodus in der Ferienplanung

Krieg, Unsicherheit und politische Turbulenzen prägen das Reiseverhalten der Schweizer. Während USA-Buchungen zögern, boomen Asien-Flüge. Die Swiss reagiert mit Anpassungen und attraktiven Angeboten.

Die Reiselust der Schweizerinnen und Schweizer ist ungebrochen, doch die aktuelle Weltlage mit Krieg, Unsicherheit und politischen Turbulenzen hinterlässt deutliche Spuren in der Reisebranche. Reisebüros und die Swiss stellen eine gewisse Zurückhaltung bei Buchungen in die USA fest, während Flüge nach Asien praktisch ausgebucht sind.

Diese Entwicklung spiegelt die zunehmende Flexibilität wider, die Reisende in der aktuellen Zeit benötigen, da Flugrouten angepasst und Destinationen kurzfristig verändert werden. Die Ferienplanung ist somit zu einer Herausforderung im Krisenmodus geworden, bei der alternative Reiseziele und kurzfristige Entscheidungen an Bedeutung gewinnen.\Die politische Lage, insbesondere in den USA, beeinflusst das Reiseverhalten. Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus und damit verbundene Schlagzeilen über Zölle, den Iran-Krieg und die Lage in Grönland verunsichern einige Reisende. Reiseunternehmen wie Dertour berichten von einer Zurückhaltung bei USA-Buchungen für das erste und zweite Quartal 2026. Gleichzeitig werden jedoch attraktive Flugpreise und individuell zugeschnittene Angebote wie Rundreisen, Natur-Erlebnisse oder Sportevents wie die Fussball-WM als Anreiz genutzt, um das Interesse wieder zu wecken. Beliebte Ziele wie Hawaii, der Pacific Northwest sowie Städte wie New York, Las Vegas oder Chicago bleiben weiterhin gefragt. Travel Worldwide bestätigt, dass einige Kunden die aktuelle Situation nutzen, um vergleichsweise günstig in die USA zu reisen, wobei der schwache Dollar und attraktive Flugpreise eine Rolle spielen.\Auch die Swiss beobachtet die Veränderungen im Buchungsverhalten genau. Nordamerika bleibt ein wichtiges Verkehrsgebiet, aber die Airline verzeichnete 2025 in einigen Monaten eine Zurückhaltung bei Buchungen, insbesondere in der Economy Class. Für 2026 wird eine ähnliche Tendenz erwartet, wobei viele Passagiere kurzfristig buchen. Die Swiss reagiert punktuell mit attraktiven Ticketpreisen, um entgegenzuwirken. Bemerkenswert ist die erhöhte Nachfrage auf einigen Strecken im Sommer 2026, wenn Schweizer oder europäische Teams in den USA spielen. Grundlegende Anpassungen am USA-Angebot hat die Swiss bisher nicht vorgenommen, lediglich die Flugfrequenz nach Chicago wird vorübergehend reduziert. Während die USA-Nachfrage schwankt, erlebt ein anderes Segment einen Boom. Aufgrund des Iran-Kriegs und der damit verbundenen Einschränkungen im Nahen Osten können viele Passagiere anderer Airlines ihre ursprünglich über Dubai gebuchten Verbindungen nicht antreten. Viele weichen auf die Swiss und den Hub Zürich aus, insbesondere für Langstreckenziele wie Bangkok, Singapur oder Hongkong, die Swiss direkt ab Zürich bedient. Diese Strecken sind aktuell praktisch komplett ausgebucht, während die Flüge nach und von Dubai sowie Tel Aviv bis Ende Mai ausgesetzt wurden





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