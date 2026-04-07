Schweizer Recht: Lücken im Unfallversicherungsgesetz für Opfer sexueller Gewalt

Eine Gesetzeslücke im Schweizer Unfallversicherungsgesetz (UVG) gefährdet Opfer sexueller Gewalt. Der Bundesrat plant Änderungen, um die Rechte der Betroffenen zu stärken.

Der Fall der Französin Gisèle Pélicot, der eine erschreckende Geschichte von jahrelanger, systematischer Ausbeutung und Misshandlung durch ihren Ehemann und zahlreiche andere Männer offenbart, wirft ein beunruhigendes Licht auf die Schutzlücken im Schweiz er Rechtssystem. Pélicots schwere Erlebnisse, die sie in Frankreich durchleiden musste, hätten im Falle einer vergleichbaren Situation in der Schweiz eine gravierende Ungleichbehandlung erfahren.

Würden die Übergriffe, die Pélicot erlitten hat, sich in der Schweiz zugetragen haben, wären diese gemäss dem Unfallversicherungsgesetz (UVG) höchstwahrscheinlich nicht als solche anerkannt worden. Diese Tatsache offenbart eine fatale Lücke in der rechtlichen Absicherung von Opfern sexueller Gewalt, insbesondere wenn diese im Zusammenhang mit der Verwendung von Substanzen wie K.-o.-Tropfen stehen, die das Urteilsvermögen und die Widerstandsfähigkeit der Opfer beeinträchtigen.\Die grüne Waadtländer Nationalrätin Léonore Porchet, die sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, betont im Interview mit dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) die Brisanz der Situation. Sie unterstreicht, dass es jedes Jahr Dutzende von Fällen gibt, die von der Polizei als sexuelle Übergriffe anerkannt werden, jedoch nicht vom UVG abgedeckt sind. Die Begründung, die in diesen Fällen oft angeführt wird, ist ebenso erschreckend wie inakzeptabel: Die Opfer hätten nicht genügend unter den Übergriffen gelitten oder könnten sich nicht ausreichend an die erlittenen Vergewaltigungen erinnern, um Anspruch auf Entschädigungen und Unterstützungsleistungen im Rahmen des UVG zu haben. Porchet, die bereits vor einem Jahr eine Interpellation zu diesem Thema eingereicht hat, bezeichnet diese Situation als schockierend und inakzeptabel. Die Interpellation zielte unter anderem auf die Problematik des Einsatzes von GHB, besser bekannt als K.-o.-Tropfen, ab. Diese Substanz wird von Tätern oft eingesetzt, um ihre Opfer zu betäuben und wehrlos zu machen. Die aktuelle Gesetzeslage führt dazu, dass die gesundheitlichen Folgen solcher Übergriffe oft nicht angemessen berücksichtigt und die Opfer somit im Stich gelassen werden.\Angesichts dieser unhaltbaren Zustände hat der Bundesrat nun eine Gesetzesänderung vorgeschlagen, die eine deutliche Verbesserung der Situation für die Opfer sexueller Gewalt bringen soll. Die vorgeschlagene Reform sieht vor, dass alle gesundheitlichen Folgen eines sexuellen Übergriffs juristisch als Unfall anerkannt werden. Dies hätte zur Folge, dass die medizinische Versorgung, Therapie und eventuelle Rehabilitationsmaßnahmen von der Unfallversicherung übernommen werden müssten, unabhängig davon, ob das Opfer zum Zeitpunkt des Übergriffs urteils- oder widerstandsunfähig war. Der Bundesrat schätzt, dass durch diese Gesetzesänderung jährlich zwischen 40 und 150 zusätzliche Fälle von sexuellen Übergriffen anerkannt und somit auch die entsprechenden Leistungen der Unfallversicherung in Anspruch genommen werden können. Die Vernehmlassung zur Reform läuft bis zum 27. Juni. Dies gibt der Öffentlichkeit und interessierten Kreisen die Möglichkeit, sich zu der geplanten Änderung zu äußern und Anregungen zu geben. Nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist muss sich auch das Parlament mit der Vorlage befassen und über deren Umsetzung entscheiden. Die vorgeschlagenen Änderungen stellen einen wichtigen Schritt dar, um die Rechte der Opfer sexueller Gewalt zu stärken und ihnen die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen, die sie verdienen. Es ist ein essentieller Fortschritt in Richtung einer gerechteren und schützenden Rechtsordnung





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