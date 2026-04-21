Schweizer Reallöhne steigen 2025 so stark wie seit 15 Jahren nicht mehr

Dank niedriger Inflation erleben Schweizer Arbeitnehmende 2025 ein deutliches Reallohnplus von 1,6 Prozent. Das BFS zeigt auf, welche Branchen besonders profitieren und warum die Kaufkraft nachhaltig gestärkt wird.

Die Schweiz er Wirtschaft erlebt im Jahr 2025 eine erfreuliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt , die für viele Arbeitnehmende eine spürbare Entlastung mit sich bringt. Nach aktuellen Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS) sind die Nominallöhne im Durchschnitt um 1,8 Prozent angestiegen. Was diesen Wert besonders positiv erscheinen lässt, ist die zeitgleiche Beruhigung der Teuerungsrate.

Da die Inflation im Jahresvergleich auf lediglich 0,2 Prozent gesunken ist, ergibt sich unter dem Strich ein reales Lohnwachstum von 1,6 Prozent. Ein solches Plus an Kaufkraft wurde in der Schweiz seit 2009 nicht mehr in diesem Ausmass verzeichnet, was einen signifikanten Kontrast zu den moderaten Steigerungen des Vorjahres darstellt, als das Reallohnplus lediglich 0,7 Prozent betrug. Betrachtet man die Verteilung innerhalb der verschiedenen Wirtschaftssektoren, offenbart sich ein differenziertes Bild der Lohnentwicklung. Im Dienstleistungssektor lässt sich ein durchschnittliches Wachstum von 1,9 Prozent beobachten, wobei insbesondere die öffentliche Verwaltung sowie spezialisierte Dienstleistungsbereiche überdurchschnittliche Zuwächse verbuchen konnten. Die Industrie hingegen verzeichnete ein nominales Lohnplus von 1,5 Prozent. Während die Chemie- und Pharmabranche sowie die Metallverarbeitung kräftige Anstiege zeigten, blieb der Maschinen- und Fahrzeugbau eher hinter den Erwartungen zurück. Eine interessante Beobachtung liefert zudem die Analyse nach Geschlechtern: Frauen profitierten im Jahr 2025 von einem Nominallohnwachstum von 2,3 Prozent, während die Bezüge der Männer im Schnitt um 1,5 Prozent stiegen. Im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Handel war die Lohnentwicklung hingegen eher stabil oder nur unterdurchschnittlich ausgeprägt. Der aktuelle Trend zur Reallohnerhöhung ist untrennbar mit der rückläufigen Inflationsentwicklung verbunden. Während in den vergangenen Jahren die Teuerung viele Lohnerhöhungen praktisch zunichtegemacht hatte, bleibt durch die geringe Teuerungsrate von 0,2 Prozent ein grösserer Teil des Lohnzuwachses direkt im Portemonnaie der Arbeitnehmenden. Dennoch bleibt das Thema Lohnpolitik ein politisches Spannungsfeld. Gewerkschaften, wie etwa der Dachverband Travail Suisse, hatten bereits im Vorfeld Druck ausgeübt, um nachhaltige Gehaltserhöhungen zu erwirken. Die Kritik der Arbeitnehmervertreter richtete sich dabei insbesondere gegen die Praxis der Firmen, leistungsabhängige Boni und Einmalzahlungen anstelle von festen Lohnerhöhungen zu gewähren. Solche Einmalzahlungen, so die Argumentation, böten keine langfristige Sicherheit und verschwänden in vielen Fällen im darauffolgenden Jahr wieder aus der Bilanz der Angestellten, was zu einer Stagnation bei den nachhaltigen Einkommensperspektiven führen kann





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