Die Schweizerische Post bringt fünf Sonderbriefmarken für gefährdete Nutztierrassen wie das Appenzeller Barthuhn heraus. Die Ausgaben ab dem 5. November 2026 unterstützen den Artenschutz.

Die Schweizerische Post hat die Veröffentlichung einer neuen Reihe von Sonderbriefmarken bekannt gegeben, die sich vollständig dem Schutz und der Würdigung bedrohter einheimischer Tierarten widmet. Diese einzigartige philatelistische Serie, die seit dem 5. November 2026 im Handel erhältlich ist, präsentiert fünf spezifische Nutztierrassen, die durch ihre historische Bedeutung und ihren genetischen Wert für die schweizerische Landwirtschaft unverzichtbar sind.

Das Konzept hinter den seltenen Tiermotive

In den Mittelpunkt der neuen Ausgaben rückt das Appenzeller Barthuhn, welches als repräsentatives Symbol für robustes Geflügel dient. Neben ihm sind das Walliser Landschaf, das Rätische Grauvieh, die Kupferhalsziege sowie das Dreifarben-Kleinscheckenkaninchen auf den Marken abgebildet. Die Initiative entsteht in einem Kontext, in dem die zunehmende Spezialisierung auf hochleistungsfähige Zuchtlinien dazu geführt hat, dass viele traditionelle Nutztierrassen stark an Bedeutung verloren haben und vom Aussterben bedroht sind. Alte Rassen besitzen jedoch oft wertvolle Eigenschaften wie eine hohe Robustheit, Genügsamkeit und eine exzellente Anpassungsfähigkeit an spezifische lokale Standortbedingungen, die für eine nachhaltige Landwirtschaft unerlässlich sind.

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Die strategische Rolle der Stiftung Pro Specie Rara

Die 1982 gegründete Stiftung Pro Specie Rara setzt sich gemeinsam mit Tierhaltenden und Zuchtvereinen aktiv für den Erhalt von insgesamt 42 Nutztierrassen sowie mehreren Tausend Pflanzensorten ein. Das zugrundeliegende Prinzip der Stiftung lautet "Erhaltung durch Nutzung", was bedeutet, dass die landwirtschaftliche Vielfalt nicht nur in Genbanken, sondern auch in aktiven Zuchtprogrammen bewahrt werden soll. Dieses Ziel ist darauf ausgerichtet, die genetische Bandbreite für künftige Generationen zu sichern und die Resilienz des Schweizer Agrarsektors gegen Klimaveränderungen und Marktschwankungen zu erhöhen. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und der Post unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz dieses Themas.

Die offizielle Präsentation der Briefmarkenserie

Die offizielle Präsentation der Briefmarkenserie fand auf dem Archehof Rüegg im st. gallischen Ermenswil statt, einem Ort, der symbolisch für den Erhalt alter Bauernhöfe und Traditionen steht. Die künstlerische Gestaltung der Marken wurde der wissenschaftlichen Illustratorin Nadja Baltensweiler anvertraet, die das Fachwissen über die morphologischen Besonderheiten der einzelnen Rassen in präzise visuelle Darstellungen übersetzte. Post-Mediensprecher Stefan Dauner betonte, dass das Zielpublikum für diese Ausgaben äußerst breit gefächert sei. Man richtet sich grundsätzlich an alle Kundinnen und Kunden, die ihre Briefe mit klassischen Briefmarken frankieren möchten.

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Frankaturwerte und Postpreisstruktur ab 2027

Jedes der fünf Sujets ist ausschließlich in einer spezifischen Wertstufe erhältlich, wobei die Auswahl der Portowerte direkt an die neuen Postpreise ab 2027 gekoppelt ist. Das Walliser Landschaf entspricht mit einem Wert von Fr. 1.10 dem künftigen Porto eines B-Post-Standardbriefs. Das Dreifarben-Kleinscheckenkaninchen für Fr. 1.40 deckt die Kosten für einen A-Post-Standardbrief ab. Die Kupferhalsziege für Fr. 2.- ist für Standardbriefe nach Europa gedacht, während das Rätische Grauvieh für Fr. 2.60 den Versand in die übrigen Länder der Welt ermöglicht. Das Appenzeller Barthuhn für Fr. 2.75 dient als Frankatur für A-Post-Grossbriefe bis zu einem Kilogramm Gewicht.

Praktische Hinweise zur Nutzung der Marken

Laut Stefan Dauner unterscheiden sich die Preise der Post nach Format, Geschwindigkeit, Gewicht und Destination. Briefmarken sind jedoch nicht an eine bestimmte Versandart gebunden, sodass Kundinnen und Kunden die Werte einzeln oder miteinander kombiniert zum Frankieren ihrer Sendungen verwenden können. Wer sich mit mehreren tierischen Sujets eindecken möchte, muss jedoch zu verschiedenen Markenbögen greifen, da Bögen mit gemischten Frankaturwerten nicht erhältlich sind. Dauner erklärt, dass Briefmarken Kulturgut sind und Geschichten, Ereignisse oder Themen widerspiegeln, die die Schweiz bewegen, weshalb sie auch Sammlerinnen und Sammler sowie Personen ansprechen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren.