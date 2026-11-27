Die Wintersession in der Schweiz steht im Zeichen der Bundesratsnachfolge für Guy Parmelin und kontroverser EU-Verträge. Zudem droht ein Budgetstau, der 5,7 Milliarden Franken für die Verteidigung gefrieren lässt.

Die eidgenössischen Räte starten in eine intensive Wintersession zwischen dem 30. November und 18. Dezember, die durch mehrere hochpolitische Themen geprägt ist. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Entscheidung über die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin, die am 9. Dezember fällt. Parallel dazu beraten die Räte über das neue Vertragswerk mit der Europäischen Union sowie das umstrittene Bundesbudget für das kommende Jahr.

Nachfolge Guy Parmelin dominiert das politische Geschehen

Die Wahl eines neuen Mitglieds des Bundesrats hat zweifellos die grösste Ausstrahlung der gesamten Wintersession, obwohl sie vielleicht nicht das wichtigste legislative Geschäft darstellt. Die SVP steht hinter dem Ticket der Schweizerischen Volkspartei mit dem Fraktionschef Thomas Aeschi und dem Nationalrat Michael Graber. Diese Aufstellung stösst bei vielen Beobachtern auf Kritik und sorgt für Unruhe im Parlament. Das Parlament wählt am 9. Dezember den Nachfolger, wobei die Stimmung im Bundeshaus angespannt ist.

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Parlamentsmitglieder treffen sich zu klandestinen Absprachen, während an Apéros aufgeregt Planspiele entworfen werden. Die Medien richten Live-Ticker ein, da bis zum Ende der Abstimmung offen bleibt, wer das Rennen machen wird. Diese Unsicherheit sorgt für eine hohe mediale Präsenz und politische Fieberschwankungen. Die Wahl des Bundespräsidiums folgt auf die Bundesratswahl und ist weitgehend berechenbar. Ignazio Cassis von der FDP wird voraussichtlich als Neuer Bundespräsident bestätigt, sein zweites Amt.

EU-Verträge und das Ständemehr lösen demokratische Debatten aus

Ab dem 7. Dezember berät der Nationalrat über das neue Vertragspaket mit der EU, das als die wichtigste Schweizer Abstimmung der kommenden Jahre gilt. Die Stimmbevölkerung soll voraussichtlich 2028 über diese bilateralen Beziehungen entscheiden. Eine Entscheidung gegen eine Abstimmung im Jahr 2027 nimmt Druck aus dem aktuellen Wahlkampf und verschafft der SVP mehr Zeit für strategische Manöver. Der Bundesrat sieht ein einfaches Volksmehr vor, während der Ständerat in der Herbstsession für ein doppeltes Ständemehr plädierte.

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Die Mehrheit der zuständigen Nationalratskommission will jedoch kein doppeltes Mehr anwenden und bevorzugt die Regelung des Bundesrates. Dies führt zu einem Szenario, das demokratisch kaum befriedigt, wenn der Nationalrat dem Ständemehr widerspricht. Das Thema wandert dann in die Einigungskonferenz, wo eine Handvoll Parlamentsmitglieder über diese entscheidende Frage urteilen wird. Daher fordert die Kompass-Initiative, dass für alle Staatsverträge mit Rechtsübernahme das Ständemehr gelten soll.

Ein möglicher Gegenvorschlag des Parlaments könnte diese Forderung spezifizieren und sich ausschliesslich auf die neuen EU-Verträge münzen. Analysen zeigen, dass das Ständemehr den kleineren und konservativen Kantonen mehr Gewicht verleiht. Dadurch würde die Hürde für die Verabschiedung der EU-Verträge an der Urne um fünf bis sieben Prozentpunkte erhöht. Der Ständerat debattiert zu Beginn der zweiten Sessionswoche zudem über das neue Stromabkommen mit der EU, das von der Kommission mit knappem Mehr befürwortet wird.

Budgetstau gefährdet 5,7 Milliarden Franken für die Landesverteidigung

Einen festen Bestandteil jeder Wintersession bildet die Verabschiedung des Bundesbudgets für das nächste Jahr, doch diesmal ist eine Eskalation angelegt. Im Nationalrat sind Linke und Rechte völlig über die Ausgaben des Bundes im Jahr 2027 zerstritten. Die Finanzkommission beantragt dem Nationalrat, das Budget an den Bundesrat zurückzuweisen. Diese Massnahme schafft eine äusserst seltene und komplexe Ausgangslage für die Finanzierung des Staates.

Dadurch stehen die budgetierten 5,7 Milliarden Ausgaben für die Verteidigung in der Schwebe. Es ist derzeit unklar, wie viel Geld für andere essentielle Bereiche wie Bildung, Kultur, Landwirtschaft und die internationale Zusammenarbeit zur Verfügung stehen wird. Die Nein-Stimmen zum Budget kamen in der Kommission sowohl von rechts als auch von links. SVP, SP und Grüne sind sich in dieser Ablehnung einig, was die Blockade vertieft.

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Das gegnerische Lager zum Stromabkommen befürchtet, dass die Hoheit über einheimische Energieressourcen wie die Wasserkraft verloren geht. Die Befürworter nennen das Stromabkommen hingegen unverzichtbar für die Versorgungssicherheit des Landes. Diese unterschiedlichen Perspektiven und die politische Polarisierung prägen die derzeitige Lage in der Schweizer Politik. Die Wintersession wird somit zu einem entscheidenden Testfeld für die Kooperationsfähigkeit der Räte.