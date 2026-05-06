Schweizer Pavillon auf der 61. Kunstbiennale in Venedig: «The Unfinished Business of Living Together»

Der Schweizer Pavillon auf der 61. Kunstbiennale in Venedig widmet sich dem Thema des Zusammenlebens in einer von Unterschieden geprägten Gesellschaft. Die Ausstellung «The Unfinished Business of Living Together», kuratiert von Gianmaria Andreetta, Luca Beeler und Nina Wakeford, hinterfragt die Mechanismen des gesellschaftlichen Miteinanders und stellt Fragen zur Sichtbarkeit und zum öffentlichen Raum. Basierend auf historischen TV-Sendungen wie «Telearena» und «Agora» wird das Publikum aufgefordert, die Gegenwart zu hinterfragen und sich mit den Spannungen des Zusammenlebens auseinanderzusetzen.

An der 61. Kunstbiennale in Venedig widmet sich der Schweizer Pavillon dem Thema des Zusammenleben s in einer von Unterschieden geprägten Gesellschaft. Unter dem Titel «The Unfinished Business of Living Together» präsentiert die Ausstellung, die von Gianmaria Andreetta mitkuratiert wurde, eine kritische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Miteinanders.

Der Tessiner Gianmaria Andreetta, der heute in Berlin lebt, hat gemeinsam mit Luca Beeler und der britischen Künstlerin Nina Wakeford die Schau konzipiert. Im Mittelpunkt steht eine Installation, die eine bewusst offen formulierte Frage aufwirft: «Was bedeutet es, zusammenzuleben, wenn Verschiedenheit zu etwas wird, das eine Gesellschaft organisieren, anerkennen, eindämmen und zur Schau stellen muss? » Andreetta betont, dass es nicht um fertige Lösungen geht, sondern um das Aufwerfen zentraler Fragen zum gesellschaftlichen Zusammenleben.

Die Grundlage für die Ausstellung bilden die Schweizer TV-Sendungen «Telearena» aus dem Jahr 1978 und «Agora» von 1984, die sich mit dem damals sogenannten «Problem der Homosexualität» befassten. Mit der Schau im Schweizer Pavillon will das Kuratorenteam untersuchen, «wie eine Gesellschaft, ausgehend von einem Medium – dem Fernsehen – ein öffentliches Problem konstruiert».

«Telearena» und «Agora» waren Live-Talkshows, die um theatralische Sketche aufgebaut waren, um das Thema einzuleiten und Diskussionen im Studio anzuregen oder zu provozieren. Im Schweizer Pavillon werden die Spannungen des Zusammenlebens sichtbar gemacht, die laut Andreetta nicht als harmonisches Wort, sondern als Reibung, gegenseitige Abhängigkeit und Kompromisse verstanden werden. Das Publikum wird nicht dazu aufgefordert, die Vergangenheit mit Überlegenheit zu beurteilen, sondern die Gegenwart zu hinterfragen.

Das Kunstkollektiv im Schweizer Pavillon – bestehend aus Nina Wakeford, Miriam Laura Leonardi, Lithic Alliance und Yul Tomatala – greift die formalen Mechanismen dieser TV-Talkshows wieder auf, inszeniert sie neu und stellt Fragen zu Medienstrukturen in Bezug auf das Zusammenleben.

«Die Werke begleiten das Fernseharchiv nicht, sondern führen andere Rhythmen, andere Körper, andere Formen der Sprache und der Erinnerung ein», erklärt Andreetta. Material aus dem Archiv wird wieder in Umlauf gebracht und durch die Werke des Kunstkollektivs neu hinterfragt. Fragmente tauchen im Ausstellungsparcours auf, nehmen unterschiedliche Bedeutungen an und beleuchten die ideologischen Mechanismen der Originalsendungen. Sich erneut mit diesen Bildern der Vergangenheit zu beschäftigen bedeute, wieder darauf zu hören, was sie noch hervorbringen, wo sie schwingen, wo sie stören.

Der kuratorische Prozess selbst soll das Zusammenleben widerspiegeln. Die Schau ist keine traditionelle Gruppenausstellung, sondern eine «gemeinsame und instabile Konstruktion». Die Ausstellenden sowie die Kuratoren stammen aus verschiedenen Sprachregionen der Schweiz und bringen unterschiedliche Perspektiven ein.

«Eine Ausstellung, die vom Zusammenleben handelt, muss die Schwierigkeit des Zusammenarbeitens durchlaufen. » Im aktuellen Schweizer Kontext nimmt die Schau eine kritische Perspektive ein.

«Die Schweiz liebt es, sich über Konsens, Neutralität und Stabilität zu definieren», sagt Andreetta. Doch dieses Narrativ sei zu einfach, weil es dazu verführe, Unterschiede zu organisieren und manchmal zu glätten. Auch die sprachliche Dimension ist zentral: «In einer Ausstellung, die von Sichtbarkeit und öffentlichem Raum handelt, ist Sprache politisch. » Sie bestimme, wer zu Wort kommt und wer am Rande bleibt.

Andreettas kuratorischer Ansatz ist beeinflusst von seinem persönlichen Werdegang. Geboren wurde er 1986 in Lugano, heute lebt er in Berlin. Er beschreibt das Tessin als «eine Schwellenposition», die es ihm ermöglicht hat, einen kritischen Blick auf die Schweiz zu entwickeln.

«Mich interessiert das, was zwischen den Zentren, zwischen den Sprachen liegt. » Wie der Titel «The Unfinished Business of Living Together» andeutet, will der Schweizer Pavillon zu Fragen zum Zusammenleben anregen. Denn, so Andreetta: «Das Zusammenleben ist unvollendet, und vielleicht muss es das auch bleiben, um ernst genommen zu werden. » Der Schweizer Pavillon in den Biennale-Gärten in Venedig wird am Donnerstag, 7.

Mai, eröffnet. Die diesjährige Kunstbiennale dauert vom 9. Mai bis 22. November





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