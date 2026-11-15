Schweizer Ölsaatenmarkt: Rapsanbau und Presskapazitäten steigen bis 2027

Der Schweizer Ölsaatenmarkt zeigt positive Trends: Rapsanbauflächen nehmen 2027 zu, Preise stabilisieren sich und die Florin AG baut Presskapazitäten aus. Analyse der Marktmechanismen und strategischen Partnerschaften.

Der Schweizer Ölsaatenmarkt erlebt im Jahr 2025 eine Phase stabilen Wachstums, die auch für 2026 und 2027positive Signale sendet. Nach Jahren eines rückläufigen Trends bei den Anbauflächen verzeichnet der Schweizerische Getreideproduzentenverband ( SGPV) nun eine leichte Zunahme der Rapsfläche für das Jahr 2027. Diese Entwicklung wird maßgeblich durch zufriedenstellende Erträge der Vorjahre und stabile bis steigende Preise vorangetrieben, was die wirtschaftliche Attraktivität des inländischen Anbaus wiederherstellt.

Rapspreise und Marktmechanismen im Detail

Die aktuellen Marktpreise für Raps liegen klassisch bei 92,25 Fr. pro Dekatonne (dt), während der Preis für HOLL (High Oleic Linoleic Linseed) bei 104,45 Fr. pro dt liegt. Diese Festpreise wurden von Rahel Emmenegger, der stellvertretenden Geschäftsführerin des SGPV, an der diesjährigen Delegiertenversammlung in Kerzers (FR) bekannt gegeben. Emmenegger betonte, dass die Nachfrage kontinuierlich vorhanden ist und insbesondere bei HOLL ein Ersatz durch Importe kaum möglich ist, was die Wertschöpfung im Inland sichert. Für Raps, Sonnenblumen und Soja gibt es jedoch keine fixierten Richtpreise.

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Statt fester Richtpreise orientiert sich der Markt an den aktuellen Börsenkursen, die von der Branchenorganisation Swiss Granum veröffentlicht werden. Die maßgeblichen Kurse zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zwischen den Ölwerken und ihren Abnehmern im Frühling vor der Ernte bestimmen die Preisdynamik. Weitere Faktoren, die in den durchschnittlichen Marktpreis von Swiss Granum einfließen, sind die tatsächlichen Erntemengen. Der SGPV stellt fest, dass die Preise für Schweizer Ölsaaten zwar ähnlichen Schwankungen wie der Weltmarkt unterliegen, sich jedoch auf einem tieferen Niveau bewegen.

Rolle des SGPV und regulatorische Erfolge

Die Preisentwicklung zeigt ein ständiges Auf und Ab, wobei die Tendenz beim Raps aktuell nach oben weist, unterstützt durch die hohe Nachfrage nach Inlandware. Emmenegger führt dies teilweise auf die Maßnahmen von Suisse Garantie zurück, die zur Stabilisierung beiträgt. Der SGPV setzt sich aktiv für gute Rahmenbedingungen ein, um das Wissen für den Anbau zu erhalten. Ein konkretes Erfolgserlebnis war die Notfallzulassung für Buteo Start zur Behandlung von Rapssamen gegen Erdflöhe. Diese Zulassung ist insbesondere für Raps als sensible Kulturpflanze von großer Bedeutung für den Pflanzenschutz.

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Der Verband äußerte sich im Geschäftsbericht erleichtert über die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Es sei beruhigend festzustellen, dass das BLV die Anträge der Branche pragmatisch behandelt und sich der Lücken im bestehenden Pflanzenschutz bewusst ist. Obwohl die Verfahren nach wie vor als langwierig und mühsam beschrieben werden, lohne sich der Aufwand, da sie zu notwendigen Anpassungen führen. Ein weiterer wichtiger Schritt ist das Verordnungspaket 26, das per 1. Januar 2027 in Kraft tritt und Insektizide gegen Rapsglanzkäfer regelt.

Ausbau der Presskapazitäten durch Florin AG

Zu den positiven Aussichten trägt der geplante Ausbau der inländischen Presskapazitäten bei, den die Florin AG angekündigt hat. Lorenz Hauck, CEO der Florin AG, erklärte, dass einerseits zusätzliche Kapazitäten geschaffen und andererseits bestehende Kapazitäten im Rahmen notwendiger Erneuerungsinvestitionen konzentriert werden sollen. Der Schwerpunkt des Ausbaus liegt auf Raps und Sonnenblumen, sowohl in klassischer Form als auch als HOLL. Die endgültige Festlegung der Kapazitätsgröße hängt von der weiteren Entwicklung des inländischen Ölsaatenanbaus ab, auf den die Florin AG genau reagiert.

Das Bauprojekt der Florin AG hat eine signifikante strategische Änderung erfahren. Während ursprünglich eine Zusammenarbeit mit der Fenaco an ihrem Standort Herzogenbuchsee (BE) geplant war, verfolgt die Florin AG nun einen eigenständigen Lösungsweg. Das neue Werk soll möglicherweise in Muttenz (BL) entstehen, wobei strategische Gründe für die neue Standortsuche genannt werden, ohne weitere Details preiszugeben. Lorenz Hauck gab keine verbindlichen Auskünfte zur Größenordnung oder zu den Kosten des Projekts, da weder der definitive Standort noch die Dimension feststehen.

Laufende Partnerschaften und operative Übergangslösungen

Trotz der neuen strategischen Ausrichtung bleibt die Partnerschaft zwischen Florin und Fenaco bestehen. Laut Kommuniqué der Ölmühle arbeitet man eng mit Fenaco GOF im Bereich des Saatenhandels zusammen. Zudem ist die Fenaco-Tochter UFA ein wichtiger Abnehmer des anfallenden Presskuchens, was die Wertschöpfungskette stabilisiert. Um Kapazitätsengpässe bis zur Fertigstellung des neuen Werks zu überbrücken, steht der Florin AG ein provisorisches Presswerk in den Räumlichkeiten der Fenaco im Auhaufen Muttenz zur Verfügung. Dieses provisorische Werk ist seit Anfang November in Betrieb.

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Die Standortwahl und die Größe des Neubaus haben derzeit keinen Einfluss auf die operativen Abläufe im provisorischen Werk. Die Florin AG beobachtet die Entwicklungen aufmerksam, um die Kapazitäten optimal an die steigende Nachfrage und die expandierenden Anbauflächen für Raps und Sonnenblumen anzupassen. Die Kombination aus stabilen Preisen, unterstützenden regulatorischen Maßnahmen und dem gezielten Ausbau der Infrastruktur schafft eine robuste Grundlage für den Schweizer Ölsaatenmarkt in den kommenden Jahren.