Schwere Witterungsbedingungen prägen die Obsternte in der Schweiz 2024. Während Himbeeren und Kirschen an Menge verlieren, erzielen Zwetschgen einen Rekordzuwachs von 35 Prozent gegenüber dem Durchschnitt.

Die Obsternte in der Schweiz verläuft im Jahr 2024 ausgesprochen polarisiert. Extremwetterereignisse von späten Frösten bis zu heftigen Hitzewellen haben die Erträge je nach Fruchtart unterschiedlich stark beeinflusst. Der Schweizer Obstverband (SOV) bestätigt, dass die Qualität der geernteten Früchte trotz der widrigen Bedingungen sehr gut ausgefallen ist, was sich in einer hohen Haltbarkeit niederschlägt.

Extremwetter erschwert den Anbau

Die Saison begann im Wallis und anderen Regionen sehr schwierig. Im Frühling gingen zahlreiche Blüten bei Spätfrost verloren, wobei die Aprikosen besonders hart betroffen waren. Danach folgten extreme Hitzewellen und eine anhaltende Trockenheit, die den Pflanzen zusätzlich zu schaffen machten. In einigen Anbauregionen zerstörte ein Hagelzug ganze Obstanlagen vollständig. Diese Kette von Misserfolgen führte bei den Produzierenden zu einem enormen Aufwand und steigenden Mehrkosten für die Bewirtschaftung.

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Zwetschgen verzeichnen starken Zuwachs

Trotz der schwierigen Bedingungen fiel die Ernte der Zwetschgen dieses Jahr überdurchschnittlich gut aus. Die geerntete Menge lag deutlich höher als die ursprüngliche Ernteschätzung erwartet hatte. Im direkten Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre stieg die Erntemenge um 35 Prozent an. Der SOV führt dies auch auf die typische jährliche Ertragsschwankung, die sogenannte Alternanz, bei Zwetschgen und Aprikosen zurück, wobei die Aprikosenernte trotz des Frostes immer noch über dem langjährigen Mehrjahresschnitt liegt.

Himbeeren und Kirschen leiden unter Hitze

Bei Beerenobst zeigt sich ein negatives Bild. Die sommerliche Hitze führte bei den Himbeeren zu kleineren Früchten und damit zu einer geringeren Gesamtmenge. Die Erntemenge liegt sieben Prozent unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Ähnlich verhält es sich bei den Brombeeren, deren Menge ebenfalls sieben Prozent unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt liegt. Auch die Kirschen fielen aufgrund der Hitze kleiner aus, was die Erntemenge um gut drei Prozent unter den Durchschnitt der letzten fünf Jahre drückte.

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Positive Ausnahmen bei Beerenobst

Nicht alle Fruchtarten leiden unter den Wetterbedingungen. Die Erntemengen von Erdbeeren und Heidelbeeren legten um 9 Prozent zu. Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den Johannisbeeren, deren Ertrag sogar um fast 13 Prozent stieg. Diese positiven Zahlen stehen im Kontrast zu den anderen Beerenkategorien und zeigen, dass bestimmte Sorten besser mit den aktuellen klimatischen Bedingungen zurechtkommen als andere.

Fairer Preis für den Obstbau

Der SOV betont, dass solche Jahre mit widrigen klimatischen Bedingungen zeigen, wie viel Einsatz, Arbeit und finanzielle Mittel nötig sind, um Schweizer Obst in guter Qualität zu produzieren. Damit sich der Obstbau langfristig lohnt, braucht es das Zusammenspiel aller Akteure entlang der Wertschöpfungskette. Gefordert werden verlässliche politische Rahmenbedingungen und faire Produzentenrichtpreise. Ebenso sei das Bewusstsein der Konsumenten wichtig, die sich regelmäßig für einheimische Früchte entscheiden.