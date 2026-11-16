Die Schweizer Nationalmannschaft sichert sich den Gruppensieg in Liga B1 und steigt direkt in die höchste Spielklasse auf. Der Blick gilt nun der EM-Qualifikation 2028.

Die Schweizer Nationalmannschaft hat die wichtigste Hürde ihrer Nations-League-Kampagne erfolgreich genommen und sichert sich den direkten Aufstieg in die höchste Spielklasse. Das Team von Trainer Murat Yakin hat die Gruppe B1 gewonnen und wird damit in der kommenden Saison wieder in der Eliteliga Liga A antreten. Diese Leistung ist der entscheidende Faktor, da der Gruppensieg keine Teilnahme an zusätzlichen Play-offs erfordert, sondern den sofortigen Sprung in die Spitzengruppe ermöglicht.

Gruppensieg sichert direkten Liga-A-Aufstieg

Der Erfolg in der Gruppe B1 ist bereits durch das 0:0-Unentschieden in Slowenien gegen die slowenische Nationalmannschaft faktisch besiegelt gewesen. Durch diesen Punktgewinn hatte die Schweiz den ersten Platz in der Tabelle sicher, was den Aufstieg in die höchste Liga der UEFA Nations League bedeutet. Im Gegensatz zu anderen Nationen, die im März noch um die Qualifikation für das Finalturnier kämpfen, endet die Nations-League-Saison für die Schweiz nach dem abschliessenden Duell gegen Schottland vorerst.

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Das System der Liga sieht vor, dass nur die Gruppensieger und Gruppenzweiten der unteren Ligen aufsteigen oder in Aufstiegsrunden teilnehmen. Da die Schweiz als Gruppensieger feststeht, entfallen die komplizierten Play-offs, die sonst zwischen den Gruppenzweiten der Liga B und den Teams der Liga A ausgetragen werden. Dieser direkte Weg spart der Mannschaft unnötige Belastungen und sichert die Klasse souverän, ohne dass weitere Spiele für den Klassenerhalt nötig sind.

Fokus verlagert sich auf EM-Qualifikation 2028

Mit dem Abschluss der Gruppenphase rückt der Blick der Verantwortlichen und der Fans zunehmend auf die nächste grosse Herausforderung: die Qualifikation für die Europameisterschaft 2028. Die Struktur dieses Wettbewerbs sieht vor, dass die europäischen Nationalteams in zwölf Gruppen mit jeweils vier oder fünf Teilnehmern aufgeteilt werden. Die Qualifikationsphase für das grosse Turnier ist von März bis November 2027 angesetzt.

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Noch stehen die konkreten Gegner und die genauen Spieltermine für die Schweiz nicht fest. Diese Informationen ergeben sich erst aus der offiziellen Auslosung sowie der anschliessenden Spielplanung durch die UEFA. Die Nationalelf muss sich also weiterhin auf die Vorbereitung und die anstehenden Partien in der Nations League konzentrieren, während gleichzeitig die Weichen für die kommende Qualifikationsrunde gestellt werden. Der Fokus liegt nun darauf, die Form für die wichtigste Phase der nächsten zwei Jahre zu stabilisieren.

Setzung bei der EM-Qualifikationsauslosung

Die Platzierung in der Nations League hat direkte Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Gruppen bei der Euro-2028-Qualifikation. Gemäss den Reglementbestimmungen der UEFA richtet sich die Setzung der Mannschaften für die Auslosung nach der Zwischen-Gesamtrangliste der Nations League 2026/27. Das bedeutet, dass der aktuelle Erfolg in der Gruppenphase und die daraus resultierende bessere Gesamtplatzierung die Schweiz in der Lotterie begünstigen können.

Eine höhere Setzung bedeutet in der Regel, dass das Team bei der Auslosung unter den Topf 1 platziert wird und somit nicht in einer Gruppe mit den schwächsten Nationen landen wird, sondern gegen solide Gegner antreten muss, ohne jedoch automatisch gegen die absoluten Top-Favoriten zu starten. Dies ist ein strategischer Vorteil, der den Weg zur direkten Qualifikation oder zumindest in die entscheidenden Play-offs erleichtern kann. Die endgültige Einteilung wird jedoch erst im Laufe des Prozesses sichtbar.

Keine direkte EM-Qualifikation trotz Aufstieg

Es ist wichtig zu betonen, dass der Gruppensieg in der Nations League und der damit verbundene Aufstieg in die Liga A keine automatische Qualifikation für die Europameisterschaft 2028 darstellt. Die Nations League dient primär als Aufhänger und Qualifikationsweg, aber die Endrunde wird weiterhin über die eigentlichen Qualifikationsgruppen und die dazugehörigen Play-offs erreicht. Die Schweizer müssen also weiterhin hart arbeiten, um sich für die Endrunde zu empfehlen.

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Parallel dazu finden die Auslosungen für die Viertelfinals der Nations League sowie die Aufstiegs- und Abstiegs-Play-offs statt, an denen die Schweiz nicht mehr beteiligt ist. Diese Spiele entscheiden über die weitere Verbleib der anderen Teams in den jeweiligen Ligen. Für die Nationalelf bedeutet dies, dass die Saison nach dem Spiel gegen Schottland offiziell beendet ist und die Aufmerksamkeit nun voll auf die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gerichtet ist, um das Traumziel der Finalteilnahme zu verfolgen.