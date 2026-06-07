Schweizer Nationalmannschaft: Xhaka kritisiert, Yakin beschwichtigt vor der WM

Kapitän Granit Xhaka äußert öffentlich seinen Frust über die schwache Testspielperformance der Schweiz gegen Australien und warnt vor einem frühzeitigen Aus bei der WM. Trainer Murat Yakin reagiert gelassen und verweist auf ähnliche Erfahrungen vor der WM 2022.

Während der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Katar bestritt die Schweizer Nationalmannschaft ein Testspiel in San Diego gegen Australien, das mit 1:1 endete. Kapitän Granit Xhaka zeigte sich nach dem Spiel öffentlich unzufrieden mit der Leistung der Mannschaft.

In einem Interview mit dem SRF sagte er: "Es gab Sachen, die in dieser Woche nicht gut waren, und das wirkt sich auch auf das Spiel aus.

" Er warnte, dass eine solche Darbietung dazu führen könnte, dass die Schweiz bereits nach der Gruppenphase nach Hause fahren müsse. Xhaka deutete an, dass die schwachen Trainingsleistungen der Woche sich auf das Spiel übertragen hätten.

"Wenn du gut arbeitest, kommt das auf dem Platz zurück - das war nicht so in dieser Woche", so Xhaka. Gleichzeitig betonte er, dass er als Kapitän Zuversicht ausstrahlen müsse und dass die Mannschaft noch eine Woche Zeit habe, um sich zu verbessern.

"Wir müssen nun aufwachen. Das 1:1 war ein grosser Weckruf für alle", erklärte Xhaka. Trainer Murat Yakin reagierte gelassen auf die kritischen Aussagen seines Kapitäns. Er kündigte an, möglicherweise "noch unter vier Augen" mit Xhaka sprechen zu wollen.

Auf der Pressekonferenz lobte Yakin hingegen die Eigenschaften seines Spielführers: "Um Granit herum wird es nie langweilig. Er strebt nach Perfektion und will jedes Spiel gewinnen.

" riguardierten den Testspielauftritt zwar als "trostlos", sah jedoch keinen Grund zur Beunruhigung. Zur Rechtfertigung verwies Yakin auf die Erfahrung der vergangenen Weltmeisterschaft 2022, bei der die Schweiz ebenfalls ein Testspiel vor dem Turnier in Abu Dhabi gegen Ghana mit 0:2 verloren hatte, bevor sie eine starke Endrunde spielte.

"An der WM in Katar haben wir zuvor ein Testspiel in Abu Dhabi gegen Ghana auch mit 0:2 verloren. Wir sind im Fahrplan", sagte Yakin mit einem schelmischen Lächeln. Die Kommentare unter dem Artikel zeigen ein geteiltes Bild. Einige Leser zeigen sich besorgt über die mangelnde Einstellung und fordern Konsequenzen, während andere die Gelassenheit des Trainers teilen und auf die bevorstehende Weltmeisterschaft vertrauen.

Einige Stimmen sagen: "Ich bin zuversichtlich, die Mannschaft findet noch in Topform.

" Andere sind skeptischer: "Testspiele sind nicht aussagekräftig, ich warte die WM ab. " Wieder andere zeigen Desinteresse: "Ich verfolge die Nati nicht und habe keine Meinung dazu. " Damit spiegelt die Diskussion die unterschiedlichen Erwartungen und Perspektiven wider, die im Vorfeld eines großen Turniers aufkommen. Die Kontroverse zwischen Kapitän und Trainer verdeutlicht die interne Spannungslage im Schweizer Lager.

Während Xhaka die Notwendigkeit einer sofortigen Leistungssteigerung betont und auf konkrete Probleme im Training hinweist, versucht Yakin, Ruhe zu bewahren und auf gemachte Erfahrungen zu verweisen. Seine Verweise auf die WM 2022 könnten als Versuch gesehen werden, die Kritik des Kapitäns abzumildern und die Stimmung nicht kippen zu lassen. Die Aussage "Wir sind im Fahrplan" soll vermitteln, dass der aktuelle Zustand Teil eines größeren Plans ist und keine alarmierenden Rückschlüsse auf das bevorstehende Turnier zulässt.

Gleichzeitig räumt Yakin jedoch indirekt ein, dass die Leistung in San Diego nicht zufriedenstellend war, indem er von einem "trostlosen Remis" spricht. Die Read more-Links und wiederholten Navigationshinweise wurden entfernt, um den Fokus auf die inhaltlichen Kernaussagen zu legen





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