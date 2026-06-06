Schweizer Nationalmannschaft trifft auf Australien in letztem Testspiel vor der Weltmeisterschaft

Die Schweizer Nationalmannschaft trifft am Samstag in San Diego auf Australien in ihrem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft. Nationaltrainer Murat Yakin setzt auf Zeki Amdouni im Sturmzentrum und könnte relevante Rückschlüsse für seine Zusammenstellung der Abwehrreihe erhalten.

Die Schweizer Nationalmannschaft trifft am Samstag in San Diego auf Australien in ihrem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft . Nationaltrainer Murat Yakin setzt auf Zeki Amdouni im Sturmzentrum, obwohl der Genfer den Großteil der Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst hat.

Amdouni erhält den Vorzug gegenüber Cedric Itten, der erst in den letzten vier Ligaspielen zu Teil-Einsätzen kam. Die Partie dient insbesondere als Test für den Umgang mit der frühen Anspielzeit und den klimatischen Bedingungen. Nationaltrainer Murat Yakin könnte zudem relevante Rückschlüsse für seine Zusammenstellung der Abwehrreihe erhalten. Beim 4:1-Sieg gegen Jordanien am letzten Sonntag komplettierte Denis Zakaria die Dreierkette mit Manuel Akanji und Nico Elvedi, was gut funktionierte.

Yakin freut sich, dass die Visa-Probleme von Breel Embolo gelöst sind: 'Er hat uns gefehlt. Wir brauchen ihn, und er braucht uns.

' Am frühen Freitagnachmittag hatte sich der Stürmer auf den Weg Richtung Kalifornien gemacht. 'Boarding completed. Nach etwas Verzögerung freue ich mich, nun in die USA zu reisen und dort auf die Mannschaft zu treffen', liess er über Instagram vermelden. Um gegen Australien zu spielen, kommt Embolo wie erwartet zu spät an.

'Angesichts der Situation, des Stresses und des Jetlags macht es keinen Sinn, dass er morgen spielt', so Yakin. Als zweiter Stammspieler könnte Ruben Vargas gegen Australien passen. Der Luzerner ist seit Mittwoch angeschlagen und trainierte zuletzt abseits der Mannschaft. Breel Embolo sitzt endlich im Flieger Richtung USA.

An der Pressekonferenz vor dem Australien-Test erklärt Murat Yakin, warum der Stürmer dabei nicht eingesetzt wird. Ansonsten ist zu erwarten, dass Yakin für die Hauptprobe auf die Spieler zählt, die auch am 13. Juni in Santa Clara auf dem Feld stehen werden.

'Es ist nötig, dass sich die Automatismen einstellen zwischen den Spielern, die nächste Woche in der Startelf stehen', erklärte Yakin, der sich an den letzten Test vor der EM 2024 erinnerte: 'Das Resultat (1:1 gegen Österreich) und die Spielweise waren korrekt, aber ich war nicht komplett zufrieden. ' Zeit für allfällige Korrekturen hat Yakin nach der Partie gegen Australien noch. Ab Montag oder Dienstag steht dann die gezielte Vorbereitung auf den Match gegen Katar an





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