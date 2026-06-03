Schweizer Nationalmannschaft gewinnt WM-Test gegen Jordanien souverän

Die Schweizer Nationalmannschaft hat ihren vorletzten WM-Test gegen Jordanien souverän mit 4:1 gewonnen. Die Expertenrunde im Tamedia-Fussballpodcast 'Dritte Halbzeit' ist begeistert von der Leistung der Schweizer in der ersten Halbzeit.

Die Schweizer Nationalmannschaft hat ihren vorletzten WM-Test gegen Jordanien souverän mit 4:1 gewonnen. Die Expertenrunde im Tamedia-Fussballpodcast ' Dritte Halbzeit ' ist begeistert von der Leistung der Schweizer in der ersten Halbzeit.

Thomas Schifferle lobt besonders Johan Manzambi, der mit seiner Spielfreude und seinem Tempo genau das mitbringt, was die Schweizer gegen massierte Abwehrreihen benötigen. Auch einige Einwechselspieler konnten gegen Jordanien Eigenwerbung betreiben, wie Christian Fassnacht, der den Ball bei erster Gelegenheit ins Tor schob. Der finale Härtetest gegen Australien steht in San Diego an, bei dem die Experten mit einem bedächtigen Auftritt der beiden Teams rechnen.

Die Angewöhnung an die Zeitverschiebung und das wärmere Klima in Kalifornien wird in erster Linie im Vordergrund stehen, weshalb Moderator Tilman Pauls bereits 'die kurzen Hosen und die Sonnencreme' eingepackt hat





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