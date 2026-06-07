Schweizer Nati zeigt sich im letzten WM-Test gegen Australien nicht von bester Seite

Die Schweiz spielt 1:1 gegen Australien. Granit Xhaka zeigt sich verärgert, während Trainer Murat Yakin gelassen bleibt und positive Erkenntnisse aus dem Test zieht.

Im letzten Testspiel vor der WM 2026 zeigte sich die Schweizer Nati nicht von ihrer besten Seite. Gegen Australien reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden, was bei den Spielern und Fans gemischte Gefühle hinterliess.

Granit Xhaka, der Captain, zeigte sich nach der Partie angefressen. Es gebe Dinge, die diese Woche nicht gut gewesen seien, und dann trete man halt so auf, sagte er sichtlich verärgert. Die Mannschaft habe in der Vorbereitung nicht die gewünschte Konstanz gezeigt, und dies spiegle sich auch im Spiel wider. Vor allem in der zweiten Halbzeit habe man den Gegner durch technische Fehler stark gemacht.

Trotz der Kritik an der eigenen Leistung betonte Xhaka jedoch, dass man aus dem Spiel wichtige Lehren ziehen könne





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