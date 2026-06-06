Schweizer Nati vor WM 2026: Letztes Testspiel gegen Australien

Die Schweizer Nati bereitet sich auf die WM 2026 vor. Heute steigt das letzte Testspiel gegen Australien. Nati-Trainer Murat Yakin spricht über die Bedeutung der Partie und die Aufstellung.

Die Schweizer Nati bereitet sich auf die WM 2026 vor. Heute steigt das letzte Testspiel gegen Australien . Wie stellt Nati-Trainer Murat Yakin auf? Breel Embolo kann nach seiner verspäteten Anreise noch nicht mitspielen.

Misst der Begegnung viel Bedeutung bei. An der Pressekonferenz vom Freitag sagt er: Es ist das letzte Spiel, bevor es richtig losgeht. Er sei froh, dass die Partie in der Nähe des Basecamps in San Diego stattfindet.

Zudem ist der Anpfiff um 12 Uhr Ortszeit angesetzt - genauso wie die drei Gruppenspiele an der WM 2026. So können wir die Abläufe noch einmal abstimmen, meint Yakin. Punktou Aufstellung will sich der Coach noch nicht zu sehr in die Karten blicken lassen. Alle sind fit, betont Yakin.

Einzig: Sie haben eine gute Verteidigung. Wenn sie den Ball gewinnen, schalten sie schnell um. Wir müssen vorsichtig sein. Für uns ist es ein guter Test: Eine Woche vor dem ersten WM-Spiel.

Klar ist bereits, dass gegen Australien nicht mehr so viel rotiert wird. Yakin: Ich habe die Möglichkeit, elf Wechsel zu machen. Es wird aber nicht in der Pause schon mehrere Wechsel geben. Man wolle schliesslich Automatismen trainieren.

Am 13. Juni gilt es im ersten Gruppenspiel gegen Katar dann ernst. Die Chance, beim Auftakt von Beginn weg zu spielen, bestehe laut Yakin noch für alle Spieler. Ich will und kann mich noch nicht auf eine Startelf für das erste WM-Spiel festlegen, betont Yakin.

Jetzt stehe erstmal noch der letzte Test auf dem Programm. In der nächsten Woche wird das WM-Feeling dann schon noch kommen, meint Yakin. Die Fussball WM 2026 kann richtig teuer werden, wenn du die Spiele live vor Ort sehen willst. Nachfrage bestimmt den Tagespreis.

Das ist eine absolut geniale Idee von der FIFA. Demnächst übrigens auch während bereits laufender Spiele. Das heisst, wenn dann z. B. ein Tor fällt und es dadurch noch spannender wird, macht's Ping auf dem Handy, wo die FIFA-App dir mitteilt, dein Ticket ist gerade 700$ teurer geworden.

Ja und wem das viel ist, der muss halt seinen Platz frei machen für den nächsten wartenden Zuschauer. Cleverer Infantino





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