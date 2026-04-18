Schweizer Nati verpasst Sieg gegen Türkei – 1:1 nach spätem Ausgleich

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft muss sich im vierten Anlauf der WM-Qualifikation mit einem 1:1 gegen die Türkei begnügen. Ana-Maria Crnogorcevic brachte die Nati in Führung, doch Selen Altunkulak glich spät aus. Das Rennen um den Gruppensieg bleibt damit spannend.

Die Schweizer Nati muss sich im vierten Anlauf der WM-Qualifikation erstmals mit einem Unentschieden zufriedengeben. In einem zähen Spiel trennten sich die Schweizerinnen und die türkische Auswahl 1:1. Selen Altunkulak traf in der 79. Minute für die Türkei und sicherte ihrer Mannschaft damit den ersten Punktgewinn gegen die Schweiz überhaupt in dieser Qualifikationskampagne.

Die Schweizerinnen mussten sich nach der Partie eingestehen, dass es nicht ihr bestes Spiel war. Trainer Rafel Navarro hatte im Vergleich zum Hinspiel gegen die Türkei in Zürich (3:1) eine Änderung in der Abwehr vorgenommen: Ana-Maria Crnogorcevic verteidigte links anstelle von Julia Stierli. Genau diese Umstellung brachte nach 52 Minuten die erlösende Führung für die Schweiz.

Crnogorcevic, die Rekordnationalspielerin mit ihrem 179. Länderspiel und ihrem 75. Tor, versenkte einen Distanzschuss aus dem Nichts zum 1:0. Man hatte fast den Eindruck, dass selbst die türkischen Heimfans im restlos ausverkauften Stadion in Sinop mit 10.000 Zuschauern erleichtert waren, dass endlich etwas im Spielgeschehen stattfand.

Die erste Halbzeit war geprägt von wenigen Höhepunkten auf beiden Seiten. SRF-Expertin Martina Moser fasste die ersten 45 Minuten treffend zusammen: Dass man einen solchen Torschuss als Highlight präsentieren muss, zeigt, wie diese erste Halbzeit verlaufen ist. Gemeint war damit ein eher harmloser Abschlussversuch von Kapitänin Lia Wälti aus der zweiten Reihe, der rechts am Tor vorbeisegelte.

Dennoch gab es einen kleinen Hoffnungsschimmer, da beide Teams bereits vier Tage zuvor die Pause als Weckruf genutzt hatten und alle vier Tore im Hinspiel nach dem Seitenwechsel gefallen waren. Diesmal war die Steigerung nach der Pause jedoch nur gering. Das ernüchternde 1:1-Endresultat bedeutet, dass das Rennen um den Gruppensieg weiterhin offen bleibt, auch wenn die Schweizerinnen mit 10 Punkten noch immer drei Zähler vor der Türkei stehen.

Das noch ausstehende Spiel zwischen Nordirland (3 Punkte) und Malta (0) wird die Situation in der Gruppe weiter beeinflussen. Nach den beiden Partien gegen die Türkei erhält die Frauen-Nati nun eine kurze Verschnaufpause. Anfang Juni warten die letzten beiden Qualifikationsspiele. Zuerst empfangen die Schweizerinnen Malta im neuen Lugano-Stadion am 5. Juni. Vier Tage später steht das letzte Gruppenspiel gegen Nordirland an, das über die endgültige Platzierung in der Gruppe entscheiden könnte.

Die Enttäuschung über das verpasste Weiterkommen ohne Punktverlust war bei den Schweizer Spielerinnen spürbar. Trotz des Ergebnisses bleibt die Schweiz weiterhin in einer guten Ausgangslage für die Qualifikation. Die Mannschaft muss jedoch die Lehren aus diesem Spiel ziehen und in den verbleibenden Partien eine gesteigerte Leistung abrufen, um das Ziel Weltmeisterschaft zu erreichen.

Die kommenden Wochen werden entscheidend dafür sein, ob die Schweiz ihren Spitzenplatz verteidigen und sich direkt für die WM qualifizieren kann. Die Taktik und die mentale Verfassung der Mannschaft werden in den letzten beiden Spielen eine Schlüsselrolle spielen. Die türkische Mannschaft zeigte Moral und kämpfte bis zum Schluss, was sich in ihrem ersten Punktgewinn gegen die Schweiz auszahlte.

Dies unterstreicht die ausgeglichene Natur der Gruppe und die Bedeutung jedes einzelnen Spiels. Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft steht nun unter Druck, in den verbleibenden Begegnungen ihre spielerische Klasse unter Beweis zu stellen und die notwendigen Punkte für die WM-Qualifikation zu sichern. Die bisherige Leistung in der Kampagne war überwiegend positiv, aber dieses Unentschieden zeigt, dass keine Mannschaft unterschätzt werden darf.





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Fussball WM-Qualifikation Schweizer Nati Türkei Unentschieden

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