Schweizer Nati vergibt Führung in Nachspielzeit: Unentschieden gegen Katar bei WM-Auftakt

Die Schweizer Nationalmannschaft startet mit einem unerwarteten Punktverlust in die WM. Trotz dominanter Leistung und spätem Führungstreffer kassiert die Nati in der Nachspielzeit den Ausgleich. Captain Granit Xhaka übt scharfe Kritik an der Mannschaftsleistung in der zweiten Halbzeit und fordert mehr Disziplin. Trainer Murat Yakin beklagt die mangelnde Effizienz und Kaltblütigkeit. Torhüter Kobel zeigt sich frustriert, bleibt aber optimistisch für die weiteren Spiele.

Die Schweiz er Nati onalmannschaft verpasste trotz überzeugender Leistung in der ersten Halbzeit und einer 1:0-Führung bis zur 94. Minute den WM-Auftaktsieg gegen Katar . Mit 26 Abschlüssen und einer Ballbesitzquote von fast 70 Prozent dominierte das Team von Trainer Murat Yakin das Spiel über weite Strecken, geriet nach der Pause jedoch aus dem Rhythmus.

In der tiefen Nachspielzeit gelang Katar der Ausgleich, was den Schweizer Mannschaftskapitän Granit Xhaka zu einer klaren Analyse veranlasste: Das Spiel müsse man einfach nach Hause bringen, sonst werde am nächsten Tag darüber gesprochen. Seine Mannschaft habe in der zweiten Halbzeit den Rhythmus und die Geduld verloren, was nicht passieren dürfe.

Der 33-Jährige nahm einzelne Spieler in die Pflicht, ohne Namen zu nennen, und betonte, dass jeder seine Position respektieren und das tun müsse, was der Trainer verlange, statt den Showmaker zu markieren. Dies sei eine Frage der Disziplin, ohne die es schwer werde. Katar habe seine Sache gut gemacht und nur auf diesen Moment gewartet. Auch der gegnerische Torhüter habe ein riesiges Spiel gemacht.

Für Schweizer Torhüter Kobel war es ein unglücklicher Nachmittag. Nach dem frühen Schock in der 2. Minute blieb er lange beschäftigungslos, ehe es spät doch noch hinter ihm einschlug. Er beschrieb die Situation für einen Torhüter als unglaublich bitter und frustrierend.

Der Mannschaft fehlte es an Intensität, Sauberkeit und Präzision. Manuel Akanji bemängelte die fehlende Effizienz, da das Team mehr Chancen herausspielen, aber einfach das Tor machen müsse. Auch Trainer Yakin kritisierte die fehlende Kaltblütigkeit und sagte, die vergebenen Chancen schmerzten extrem bei dem betriebenen Aufwand. Man müsse sich an der eigenen Nase nehmen.

Dennoch ist für die Schweizer nach dem ärgerlichen Auftakt noch nichts verloren. Torhüter Kobel blickte vorsichtig optimistisch voraus und meinte, es sei vielleicht gut, dass das im ersten Spiel passiert sei, denn man habe alles in den eigenen Händen. Für Xhaka war der Rückschlag ein Realitätscheck: Man müsse den Tatsachen ins Auge blicken, mit den Beinen auf den Boden kommen und nach vorne schauen, denn das sei nicht gut genug gewesen





srfsport / 🏆 10. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Schweiz Katar Fussball Nati

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marco Odermatt traut der Schweizer Nati viel zuMarco Odermatt unterstreicht im Interview mit blue Sport, wieso er der Schweizer Nati an der WM viel zutraut und wieso er die Partien eher auf dem Sofa als am Public Viewing verfolgen wird.

Read more »

– so würde Nau.ch die Schweizer Nati einkleidenDas Auswärtstrikot der Schweizer Nati fällt im internationalen Vergleich an der WM 2026 sang- und klanglos durch. Nau.ch liefert ein paar Alternativ-Konzepte.

Read more »

Schweizer Nati startet gegen Katar in die WM 2026Die Schweizer Nationalmannschaft trifft zum Auftakt der WM 2026 auf Katar. In Santa Clara bei erwarteten 35 Grad könnte ein Sieg bereits einen grossen Schritt Richtung K.o.-Phase bedeuten. Das einzige Duell 2018 verloren die Schweizer 0:1, die Nati ist auf Revanche aus. Der Nau.ch-Ticker berichtet live.

Read more »

Schweizer Nati startet mit Fan-Party in WM 2026 gegen KatarDie Schweizer Nationalmannschaft beginnt ihr erstes Spiel der WM 2026 gegen Katar in San Francisco. Schweizer Fans feiern bereits auf der Pier 39 und der offizielle Account teilt wichtige Infos. Der Artikel bietet alle Neuigkeiten und Stimmungsbilder aus der Schweiz und den USA.

Read more »