Schweizer Nati trotz Buschfeuer und Nebengeräuschen gut vor WM-Start

Die Schweizer Nationalmannschaft zeigt sich nach dem 1:1 gegen Australien gelassen und blickt optimistisch auf die WM 2026. Trotz eines Buschfeuers in der Nähe des Camps und kritischer Töne von Kapitän Xhaka bleibt die Stimmung im Team positiv. Djibril Sow spricht über seine Vorfreude und die mentale Stärke der Mannschaft.

Die Schweizer Nationalmannschaft bereitet sich intensiv auf die WM 2026 vor, wobei die Stimmung im Team trotz einiger Herausforderungen positiv bleibt. Nach dem 1:1-Unentschieden im Testspiel gegen Australien äußerte sich Mittelfeldspieler Djibril Sow gelassen und erklärte, dass die Mannschaft precisely wisse, was vor dem Turnierstart zu tun sei.

Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft ist groß, insbesondere bei Spielern wie Sow, der bereits an seiner zweiten WM teilnimmt. Er betonte, dass er diesmal erfahrener an die Sache herangehe und die Vorfreude mehr genieße, weil er wisse, was ihn erwarte. Mental fühle er sich in einer guten Verfassung. Ein besonderes Ereignis überschattete kurzzeitig die Vorbereitungen: In der Nähe des Schweizer WM-Camps in San Diego wütete am Montag ein Buschfeuer.

Nati-Sprecher Sergio Affuso berichtete auf der Pressekonferenz, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Unsicherheit bestand, ob das Team das Hotel verlassen müsse. Letztlich konnte die Mannschaft jedoch unbehelligt bleiben und die Vorbereitung fortsetzen. Die Schweizer haben die WM 2026 also unter teils ungewöhnlichen Bedingungen lancieren können.

Zudem gab es motivierende Worte von SFV-Präsident Peter Knäbel an die Mannschaft. Sow äußerte sich auch zur Kritik von Kapitän Granit Xhaka, wonach die Mannschaft zu viele Nebengeräusche in den letzten Wochen hatte, darunter viele Termine neben dem Platz. Diese Ablenkungen könnten die Leistung ein wenig beeinflussen. Trotzdem zeigte sich Sow zuversichtlich, dass das Team mental stark genug sei, dies wegzustecken und im nächsten Spiel gegen Katar Vollgas zu geben.

Das Testspiel gegen Australien habe noch nicht das volle Wettkampfgefühl vermittelt, doch dies sei normal in der Vorbereitung. Für Sow könnte das Spiel gegen Katar am Samstag sein 53. Einsatz im Nati-Dress werden. Ein Tor ist ihm bislang noch nicht gelungen, doch er scherzte, es werde langsam Zeit.

Die Schweiz startet mit gemischten Eindrücken, aber mit klarem Fokus in die WM 2026





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