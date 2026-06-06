Schweizer Nati trennt sich im WM-Test von Australien 1:1

Die Schweizer Nationalmannschaft kommt im letzten Testspiel vor der WM 2026 nicht über ein 1:1 gegen Australien hinaus. Nach einer starken ersten Halbzeit durch Dan Ndoye verliert die Nati in der zweiten Halbzeit den Faden und kassiert einen verdienten Ausgleich.

Die Schweizer Nationalmannschaft zeigte im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erneut eine durchwachsene Leistung und kam gegen Australien nur zu einem 1:1 -Unentschieden.

Nach einer starken ersten Halbzeit, in der Dan Ndoye nach einem Steilpass von Granit Xhaka das Führungstor erzielte (15. ), verloren die Schweizer in der zweiten Halbzeit den Faden. Ein langer Ball der Australier und ein Stellungsfehler von Silvan Widmer führten zum Ausgleich durch Tete Yengi (56. ), der in seinem ersten Länderspiel traf.

Danach konnte die Schweiz zwar wieder mehr Spielkontrolle ausüben, blieb aber im Abschluss ohne weitere Gefahr. Cedric Itten verpasste in der 79. Minute eine Kopfballchance, und in der Nachspielzeit flog ein weiterer Kopfball des Düsseldorfers knapp über das Tor. Das Ergebnis geht angesichts der Leistung in der zweiten Halbzeit in Ordnung.

Trainer Murat Yakin konnte ohne den verspätet angereisten Breel Embolo und den angeschlagenen Ruben Vargas dennoch einige Abläufe für die WM testen. Die Mittagsspielzeiten in San Diego wurden simuliert, da die Gruppenspiele ebenfalls zur Tageszeit stattfinden. Nun beginnt die direkte Vorbereitung auf das WM-Auftaktspiel gegen Katar am kommenden Samstag in San Francisco





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