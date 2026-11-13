Schweizer Nati steigt vorzeitig in Liga A auf: Unentschieden gegen Slowenien reicht

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft sichert sich den vorzeitigen Aufstieg in die UEFA Nations League Liga A durch ein 0:0 gegen Slowenien. Trainer Murat Yakin sieht sein Team das Spiel dominiert haben, trotz torloser Partie.

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft hat ihr dringendes Ziel vorzeitig erreicht. Das Team von Trainer Murat Yakin spielt gegen Slowenien 0:0 und sichert sich damit vorzeitig den Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Der Nati reicht der Punkt zum vorzeitigen Aufstieg in die Liga A. Bereits vor der Partie ist klar: Ein Unentschieden reicht den Schweizern zum Gruppensieg. Und genau diesen Punkt holt sich die Yakin-Elf gegen den direkten Verfolger.

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Technische Dominanz ohne Tore

Trotz der Nullnummer war die Nati das klar bessere Team. Allerdings konnte sie die über 70 Prozent Ballbesitz nicht in Tore ummünzen. Die Statistiken zeigen eine spielerische Überlegenheit, die sich jedoch nicht auf der Anzeigetafel widerspiegelt.

Am Ende dürfte dies Yakin und Co. herzlich egal sein. Kommendes Jahr spielt man wieder gegen die besten Teams der Welt. Der sportliche Erfolg steht fest, unabhängig von der ästhetischen Qualität der Torvorlagen.

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Kritik an der Aufstellung

Trotz des Erfolges wird im Umfeld kritisiert. Biederes Spiel, Defensiv ok, gegen vorne absolut harmlos.. Da lässt du Sanches, den einzigen Spieler auf der Bank mit Spielwitz, Genialität und unerwarteten Aktionen erneut wieder 90' schmoren, dafür lässt du einen biederen Aebischer wie auch einen faden Rieder fast das ganze Spiel drin..

Die Frage ist, was diese Spieler beim Zusammenzug machen sollen. Zwei Wochen Sparring im Training für die Topstars scheinen nicht ausreichend gewesen zu sein, um die gewünschte Dynamik im Offensivspiel zu erzeugen.

Ausblick auf das Gruppenspiel in St. Gallen

In St. Gallen empfängt die Yakin-Elf Schottland. Am Montag steht für die Schweiz das letzte Gruppenspiel auf dem Programm. Dabei kann die Schweizer Elf ohne Aufstiegsdruck antreten.

Die Partie beginnt um 20.45 Uhr. Das Team möchte den erfolgreichen Abschluss der Qualifikationsphase mit einer positiven Leistung vor heimischem Publikum beenden.