Schweizer Nati komplett: Embolo trifft nach Visum-Problemen im Teamhotel ein

Der Schweizer Fussballverband gibt bekannt, dass mit der verspäteten Ankunft von Stürmer Breel Embolo alle 26 WM-Spieler im Teamhotel in San Diego eingetroffen sind. Embolo hatte wegen einer früheren Verurteilung sein ESTA verloren und verpasste daher den ursprünglichen Flug, erhielt dann aber ein beschleunigtes Visum. Ein Einsatz im letzten Test gegen Australien wird ausgeschlossen, um keine Risiken einzugehen.

Der Schweizer Nationalmannschaft ist am Freitagnachmittag die vollständige Zusammenführung aller 26 Spieler für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar gelungen. Nachdem Breel Embolo als letztes Teammitglied um 16:10 Uhr Ortszeit in Los Angeles ankam, wurde er von Nati-Direktor Pierluigi Tami persönlich am Flughafen begrüßt.

Das Video dieser Begrüßung verbreitete der Schweizer Fußballverband in den sozialen Medien. Anschließend reiste Embolo mit dem Auto weiter nach San Diego ins Teamhotel. Ein Einsatz im letzten Testspiel gegen Australien am Samstag wurde von den Verantwortlichen jedoch ausgeschlossen, da nach den anstrengenden Reisen keine Risiken eingegangen werden sollen. Der erste ernsthafte Wettkampf der Schweizer steht in einer Woche in San Francisco gegen den Gastgeber Katar an.

Die Verzögerung bei Embolos Anreise war auf ein kurzfristig annulliertes ESTA zurückzuführen, wodurch er den regulären Mannschaftsflug am Dienstag verpasste. Die US-Behörden hatten das elektronische Reisegenehmigungssystem aufgrund einer früheren Verurteilung des 29-jährigen Stürmers im Frühjahr zurückgezogen. Konkret war Embolo wegen einer ausgesprochenen Drohung verurteilt worden, was zu einer Strafe und zusätzlichen Prüfungen führte. Daraufhin beantragte er ein Visum, das mit hoher Priorität bearbeitet wurde, um die Reise doch noch zu ermöglichen.

Nach der erfolgreichen Klärung traf Embolo schließlich verspätet, aber wohlbehalten im Teamhotel ein. Mit der vollständigen Ankunft aller Spieler kann Nationaltrainer Murat Yakin nun in den finalen Vorbereitungstagen mit dem kompletten Kader arbeiten. Die Schweizer Mannschaft bestreitet ihr erstes Gruppenspiel am 24. November gegen Kamerun, gefolgt von den Begegnungen gegen Brasilien und Serbien.

Die geringe Trainingszeit bis zum ersten Spiel ist eine Herausforderung, doch die Nutzung des Testspiels gegen Australien ohne Embolo dient der further Eingewöhnung der bereits anwesenden Spieler. Die Priorität liegt darauf, die Spieler physisch und mental auf die anstrengende WM-Phase einzustellen, ohne sie übermäßig zu belasten. Die Mannschafts chemistrie und taktische Abstimmung werden in den verbleibenden Trainingseinheiten im Fokus stehen. Category: Sport Keywords: Schweizer Nationalmannschaft, WM 2022, Katar, Breel Embolo, ESTA, Visum, Pierluigi Tami, Testspiel, Australien, San Diego, Los Angele





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweizer Nationalmannschaft WM 2022 Katar Breel Embolo ESTA Visum Pierluigi Tami Testspiel Australien San Diego Los Angeles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Nati startet WM-Vorbereitung ohne Breel Embolo - Jetlag und Einreise-ProblemeDie Schweizer Nationalmannschaft hat ihre erste Trainingseinheit in San Diego absolviert. Während Torhüter Gregor Kobel die exzellenten Bedingungen lobt und Ruben Vargas pausiert, bleibt die Abwesenheit von Breel Embolo aufgrund von Einreise-Problemen das dominierende Thema. Der SFV bleibt optimistisch für eine baldige Ankunft des Starstürmers.

Read more »

Breel Embolo: Mentale Stärke als Vorteil im Visum-TheaterTrotz Visum-Problemen bleibt Embolo gelassen. Seine Erfahrung und Unterstützung könnten entscheidend sein.

Read more »

Breel Embolo muss auf sein Visum warten, bevor er an die WM nachreisen kannDer Fussball-Nationalspieler wartet immer noch auf seine Einreisebewilligung, die es ihm erlaubt, ins nächste Flugzeug nach Los Angeles zu steigen.

Read more »

Breel Embolo erhält US-Visum und reist zum Schweizer Nationalteam nach Los AngelesDer Schweizer Fußballnationalspieler Breel Embolo hat nach tagelangem Warten sein US-Visum erhalten und ist auf dem Weg nach Los Angeles. Wegen der langen Flugreise und Zeitverschiebung wird er jedoch voraussichtlich das Testspiel gegen Australien verpassen. Der Stürmer bedankte sich beim Schweizerischen Fußballverband und der FIFA für ihre Unterstützung.

Read more »