Schweizer Nati gewinnt dramatisch gegen Finnland und sichert sich Gruppensieg

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft besiegt Finnland mit 4:2 in einem spannenden Spiel. Ken Jäger erzielt zwei Tore und wird Mann des Spiels. Die Schweiz gewinnt die Gruppe mit der vollen Punktzahl und trifft im Viertelfinale auf Schweden. Dank einer starken Leistung und viel Selbstvertrauen blickt das Team optimistisch auf die nächste Runde.

In der Swiss Life Arena fand ein packendes Eishockey -Spiel der Schweizer Nati onalmannschaft gegen Finnland statt. Die Schweizer starteten furios mit Toren von Biasca nach 40 Sekunden und Ken Jäger vor der fünften Minute zum 2:0.

Im zweiten Drittel glich Finnlands NHL-Star Aleksander Barkov zweimal aus. Im letzten Drittel fiel das verdiente Siegtor durch Ken Jäger in der 57. Minute zum 3:2, Nico Hischier erzielte kurze Zeit später das 4:2 ins leere Tor. Damit sicherte sich die Schweiz mit dem maximalen Punktzahl den Gruppensieg.

Die Stimmung war emotional, es gab viele Strafen. Ken Jäger wurde als Mann des Spiels ausgezeichnet. Bei der Parallelpartie in Fribourg besiegte Kanada Tschechien, wobei der junge Macklin Celebrini zwei Tore erzielte. Die prominenten Gäste im Stadion waren unter anderem Skirennfahrer Marco Odermatt, Schwingerkönig Christian Stucki, Mark Streit, Beni Huggel, Büne Huber und Stefan Buck.

Die Schweiz trifft im Viertelfinale am Donnerstag um 16.20 Uhr auf Schweden





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