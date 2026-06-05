Schweizer Nati feiert souveränen Sieg im neuen Luganer Stadion und sichert Aufstieg

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft gewinnt in Lugano klar gegen Malta, feiert den Gruppensieg in der Nations League und den Aufstieg. Zudem qualifiziert man sich für die WM-Playoffs.

Am Freitagabend bestritt die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel im neuen Stadion von Lugano, der AIL Arena. Vor 7526 Zuschauerinnen und Zuschauern erwies sich das Team von Nationaltrainerin Gier als deutlich überlegen und feierte einen deutlichen Sieg.

Schon in der achten Minute eröffnete Sydney Schertenleib den Torreigen mit einem sehenswerten Distanzschuss. Malta glich jedoch durch Kailey Willis aus, doch die Schweizerinnen ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Seraina Piubel, die erstmals seit über einem Jahr wieder in der Startelf stand, brachte ihre Mannschaft nur 36 Sekunden nach dem Wiederanpfiff erneut in Führung, wobei ihr Schuss von einer maltesischen Spielerin abgelenkt wurde. Noch vor der Pause erhöhten die Schweizerinnen auf 3:1.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Schweiz dominierend. Zwar vergab Ciara Xhemali einen Elfmeter nach Handspiel, doch kurz darauf profitierte Fabienne Reutler von einem Fehler der maltesischen Abwehr und traf zum 4:1. Den Schlusspunkt setzte Xhemali, die einen Abpraller zum 5:1-Endstand verwertete. Mit diesem Sieg sicherte sich die Nati den Gruppensieg in der Nations League und den damit verbundenen Aufstieg in die höchste Liga.

Zudem qualifizierte man sich für die Playoffs der WM-Qualifikation, wo man im Oktober auf ein Team aus Liga B trifft. Nächster Gegner in der Nations League ist am Dienstag Nordirland, das am Freitag in der Türkei unterlag





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