Schweizer Nati feiert 6:1-Sieg gegen Malta und sichert sich Gruppensieg in WM-Qualifikation

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen hat sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Malta klar mit 6:1 durchgesetzt und dabei den Gruppensieg errungen. Damit steigt das Team in die Liga A auf und verbessert seine Ausgangsposition für die Playoffs zur WM 2027. Das Spiel in der neuen Luganeser AIL-Arena bot spektakuläre Tore, eine beeindruckende Leistung von Sydney Schertenleib und kontroverse Schiedsrichterentscheide.

In der 22. Minute im WM-Quali-Spiel zwischen der Nati und Malta war es in Lugano plötzlich ganz still. Riola Xhemaili verlor im Mittelfeld den Ball, Sydney Schertenleib wurde getunnelt - und schon war der Ball bei Willis.

Die Stürmerin sah, dass Livia Peng etwas zu weit vom linken Pfosten entfernt stand und fasste sich so ein Herz und schoss den Ball mit viel Wucht ins obere linke Eck aus sehr grosser Distanz. Ein Riesentor für Malta, das damit den Ausgleich erzielte. Peng streckte sich umsonst und sah entsprechend unglücklich aus. Der Jubel blieb Malta jedoch im Hals stecken.

Seraina Piubel schoss nur zwei Minuten nach dem 1:1 die Nati wieder in Führung. Es war der Anfang vom Ende für die Weltnummer 91. Die Schweiz fegte Malta am Ende mit 6:1 weg. In der AIL-Arena, der neuen Arena des FC Lugano, waren acht Minuten gespielt, als die knapp 8'000 Fans laut jubelten.

Sydney Schertenleib holte sich auf der linken Seite selbst den Ball, Malta passte im Aufbau nicht auf und kassierte sogleich. Schertenleib wurde von drei Gegenspielerinnen nicht entscheidend angegangen. So folgte ein Abschluss vom linken Strafraumeck. Ein Weltklasse-Tor der jungen Schweizerin.

Auch in der Folge war sie die beste Schweizerin auf dem Feld. Einen Schreckmoment gab es vor der Pause, als sie mehrfach zu Boden ging, das erste Mal gleich nach dem Tor. Schertenleib musste sich draussen behandeln lassen. Nach einer kurzen Pause und eingenommener Schmerztablette ging es für sie jedoch weiter - aber nicht für lange Zeit.

In der Pause musste sie raus. Ganz klar die Nati. Das Team von Rafel Navarro war das viel bessere Team. Die Nationalspielerinnen aus Malta versuchten es zwar, aber abgesehen von ihrem traumhaften 1:1 kam von ihnen nicht viel.

Zu erwähnen noch: Malta-Goalie Cachia. In der zweiten Hälfte hielt sie einen schwachen Penalty von Riola Xhemaili. Kurios dabei: Kurz zuvor traf Csillag ins Tor. Schiri Kristina Georgieva zeigte wegen eines Handspiels aber just in dem Moment des Abschlusses auf den Punkt.

Vorteil liess sie also nicht laufen, ein umstrittener Entscheid. Mit dem Sieg über Malta sicherte sich die Schweizer Nati den Gruppensieg. Damit steigen die Schweizerinnen in die Liga A auf und treffen in den Playoffs für die WM 2027 auf schwächere Gegnerinnen. Das erhöht die Chance, sich für das Turnier in Brasilien zu qualifizieren.

Die vier Gruppenvierten der Liga A und die vier Gruppensieger der Liga B spielen nämlich gegen die vier Gruppenzweiten und die vier Gruppendritten der Liga B. Die Auslosung für die Playoffs geht am Donnerstag, 18. Juni, über die Bühne. Die Nati-Fans hatten einen prächtigen Fussballabend. Am Dienstag trifft die Nati auswärts auf Nordirland.

Das Spiel gibt es ab 19 Uhr live bei uns. Mit der Premiere in der AIL-Arena in Lugano: Die Nati schlägt Malta mit 6:1 und feiert eine gelungene Eröffnungsparty sowie den Gruppensieg. Es läuft nach wie vor nur in eine Richtung. Die Nati möchte dem Tessiner Publikum auch weiterhin ein Spektakel bieten.

Eine hohe Flanke von rechts findet Reuteler, die den Ball im Fallen jedoch über den Kasten lenkt. Die Nati spielt sehenswert, wobei Xhemaili den Ball mit dem Rücken zum Tor per Hacke weiterleitet in den Strafraum. Dort läuft sich Vallotto frei, doch die Einwechselspielerin scheitert im Eins-gegen-Eins an Cachia und lässt die nächste Topchance liegen. Es gibt vier Minuten obendrauf, und das Publikum in der neu eröffneten AIL-Arena lauert weiter auf den nächsten Treffer.

Weder der Gruppensieg noch der Sieg hier schienen in Durchgang zwei wirklich in Gefahr zu geraten. Im Moment läuft die Nati nur noch an. Wandeler und Xhemaili kommen zu Abschlüssen. Ein Versuch, der hinter der Torlinie landet, wird wegen einer Abseitsposition von Reuteler sogar zurückgepfiffen.

Maltas Falzon erhält die gelbe Karte. Dies offenbar aufgrund einiger Worte, die sie Wandeler mitgegeben hat und die nicht für die Ohren der Unparteiischen bestimmt waren. Das Spiel findet nun nur noch im malteischen Strafraum statt. Über Touon wird Wandeler auf der linken Seite geschickt.

Diese findet im Zentrum Vallotto, die im Strafraum jedoch zu zentral abzieht und so Cachia zu einer Glanzparade zwingt. Die Rekordnatispielerin verabschiedet sich für heute Abend: Navarro nimmt Crnogorcevic vom Feld, während Touon das Feld betritt. Kamber sucht weiterhin ihren Premieren-Treffer für die A-Nationalmannschaft





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