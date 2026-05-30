Schweizer Nati erreicht souverän das WM-Finale: 6:0-Shutout gegen Norwegen

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat nach einem überzeugenden 6:0-Sieg gegen Norwegen das Finale der Weltmeisterschaft erreicht. Torhüter Leonardo Genoni feierte sein 15. WM-Shutout, die Offensive stormte mit Treffern von Bertschy, Hischier und Rochette.

Prag, Stockholm und jetzt auch Zürich: Die Schweiz ist bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im dritten Jahr in Folge nur noch einen Sieg vom ganz grossen Traum einer ganzen Nation entfernt - der Goldmedaille.

Nach dem Sieg über Schweden im Viertelfinale gelang es auch den bisher verblüffenden Norwegern im Halbfinale nicht, den Schweizer Höhenflug zu stoppen. In der erneut bis auf den letzten Platz gefüllten Swiss Life Arena zeigte das Team von Trainer Jan Cadieux eine Machtdemonstration, insbesondere im zweiten Drittel. Im Vergleich zum ersten Abschnitt steigerten die Schweizer Intensität, Präzision und Effizienz und brachten die Norweger an ihre Grenzen.

Für die Norweger, die in Freiburg unter anderem mit Siegen gegen Schweden und Tschechien begeistert hatten, war es das erste WM-Halbfinale der Geschichte. In der Offensive fehlte ihnen die Durchschlagskraft, auch die bisher so starke erste Sturmformation um Tinus Koblar, Michael Brandsegg-Nygard und Andreas Martinsen konnte sich nicht durchsetzen. Torhüter Leonardo Genoni feierte sein 15. WM-Shutout und blieb im Schlussdrittel ohne weitere Gefahr.

Sein norwegischer Gegenüber hingegen musste noch ein fünftes und sechstes Mal hinter sich greifen. Nico Hischier sorgte in der 45. Minute im Powerplay für das 5:0, Théo Rochette setzte in der 58. Minute den 6:0-Schlusspunkt.

Die Startphase war zäh, Norwegen konnte einzig zu Beginn dank ihrer Zweikampf-Härte einigermassen mithalten. Mit Fortlauf des ersten Drittels kam die Schweizer Nationalmannschaft jedoch immer besser zurecht und erhöhte den Druck. Den Final-Einzug leitete in der 18. Minute eine starke Einzelaktion von Christoph Bertschy ein, der seinen Gegenspieler hinter dem norwegischen Tor abschüttelte und mit einem platzierten Handgelenkschuss das 1:0 erzielte.

Am Sonntag bietet sich der goldenen Generation der Schweizer Nati somit die nächste Chance auf den WM-Titel. Der Gegner im Final um 20:20 Uhr wird zwischen Kanada und Finnland im zweiten Halbfinal in Zürich um 20:00 Uhr ermittelt





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