Schweizer Nati erreicht nur 1:1 gegen Australien im letzten WM-Test

Die Schweizer Nationalmannschaft kommt im letzten Test vor der Weltmeisterschaft gegen Australien nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Captain Granit Xhaka zeigt sich nach Spielende alarmiert und kritisiert die Leistung der Mannschaft. Die Partie in San Diego offenbarte Schwächen in der Abwehr und im Spielaufbau.

Die Schweizer Nati onalmannschaft beendet ihre WM-Generalprobe gegen Australien mit einem enttäuschenden 1:1-Unentschieden. In San Diego zeigt die Mannschaft von Trainer Murat Yakin eine durchwachsene Leistung und kann nicht überzeugen.

Captain Granit Xhaka schlägt nach Spielschluss Alarm und macht deutlich, dass die Mannschaft gegen Australier, die als bescheiden eingeschätzt werden, nicht die nötige Leistung gebracht hat. Das Unentschieden wirft Fragen auf, kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft. Die Schweizer starten mit viel Ballbesitz, doch Australien gefährdet mit schnellen Angriffen, insbesondere über den flinken Stürmer Irankunda. Die Abwehr um Torhüter Yann Sommer hat immer wieder Probleme, dem Tempo des Australiers Herr zu werden.

In der 49. Minute muss Sommer mit den Fingerspitzen einen Schuss von Irankunda an die Latte lenken, ist beim Gegentor jedoch chancenlos. Die gesamte Defensive zeigt beim Ausgleichstreffer eine schlechte Figur und wird von einem langen Ball überlistet. Sommer selbst hadert mit seiner Leistung, kann sich zwar einige Male auszeichnen, bleibt beim Gegentor aber machtlos.

Auch die Außenverteidiger haben Mühe, Irankunda kontrolliert zu halten. Im Mittelfeld versucht Xhaka, das Team zu dirigieren und gibt mit einem Zuckerpass auf Ndoye die Vorlage zum 1:0. Xhaka agiert teilweise ungewöhnlich nervös, legt sich in der 70. Minute bäuchlings auf den Platz und wird von Irankunda überlistet.

Nach dem Spiel äußert er sich kritisch und schlägt WM-Alarm. Breel Embolo, nach langer Verletzungspause wieder im Sturmzentrum, zeigt spielerische Ansätze, kann sich aber selten gegen die robuste australische Abwehr durchsetzen. Silvan Widmer auf rechts spielintelligent und ballsicher, wird in der Halbzeit durch Rieder ersetzt. Der offensive Flügelspieler Xherdan Shaqiri sucht oft den Weg in die Tiefe, bleibt aber ohne Torgefährlichkeit.

Ruben Vargas, als "Rakete" bezeichnet, nutzt einen Steckpass von Xhaka eiskalt zum Führungstreffer, scheitert später aber mehrfach am australischen Keeper. Insgesamt fehlt es der Mannschaft an Schärfe und Durchschlagskraft. Die Vorbereitung endet mit einer ernüchternden Generalprobe





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